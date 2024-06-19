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19/06/2024

跑馬地美食｜壹玖捌叁最新8道菜聯乘菜單︰用威士忌配好菜！足料火焰姬松茸焗響螺、威靈頓和牛面頰鵝肝最出色

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Photo: 由作者提供

 　　餐飲界都愛玩「期間限定」概念，有些是限時，有些屬限量，而近期推出的「Highland Park 」X「壹玖捌叁」限定聯乘菜單則不單限時，亦十分之限量.......

 

　　始創於1798年的「Highland Park」的威士忌品牌，最近跟跑馬地的「壹玖捌叁」餐廳合作，由即日起至6月30日僅僅兩星期內，推出以威士忌搭配美食為賣點的八道菜聯乘菜單，每位承惠港幣$3,000，還白紙黑字寫明只供應20份。我問該活動的公關：「是每日20份嗎？」她回覆：「不是，是兩星期內只提供20份。」

 

　　咁又老實講，雖然香港還有大把有錢人，但以現時市道來說，每位$3,000的消費不是很容易被市場吸納，反正聯乘都是為了宣傳效果，做多做少並非最大關鍵，能引起話題和討論度已OK。況且，很多高檔美食推廣活動都是貴精不貴多，寧願追求intensity，予人罕有、難得之感，也不想做quantity，數量過多別人便不稀罕。

 


壹玖捌叁位於跑馬地，原來已開業12年。

 
壹玖捌叁的室外設計屬高雅中菜廳，菜式亦以中菜為基調，但加入了大量中西合壁原素。

 

　　聯乘菜單要每位$3000，其中一個原因是其中七道菜都搭配了Highland Park的威士忌，由12年至30年不等，各款菜式亦特別加入威士忌成份，以更呼應Highland Park的味道。所以呢，當晚在場所見，四周都擺放著Highland Park不同年份的威士忌，任由來賓打卡。對於Highland Park忠粉來說，能在一頓餐宴享用多個年份威士忌，固然是很具滿足感，就算是對Highland Park不太認識的人士，也可藉著不同年份威士忌來一趟vertical tasting，沒有比這方法更好亦更快兼更抵地了解Highland Park的風格與個性。

 


由左至右，分別是HIghland Park的12年、18年、20年及25年。

 


特別置於框內的是Highland Park的30年佳釀，在聯乘菜單中可以品嘗得到。

 

　　今次Highland Park在逆市之下大動作攪推廣活動，原來是為了慶祝剛剛限量推出的「Highland Park Vintage 1990」珍藏版威士忌的面世。顧「年」思義，此威士忌是集合了三十多年極致陳釀，調酒師要從34個於1990年入桶的酒液中嚴選了當中的5桶作為此系列，全球珍稀1,221瓶，每瓶皆有獨立的手工編號，每瓶港幣$27,000。

 

　　你們猜猜，在全球1,221瓶之中，香港特別行政區獲配合多少瓶呢？

 

　　原來.......只是僅僅15瓶咋！而且據說，壹玖捌叁的主廚Silas已經收購了某個數量。

 

下一頁：一拍即合！姬松茸肉碎焗響螺配12年威士忌

 

 

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