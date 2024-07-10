灣仔美食 | 和昌大押變三層高Sophia Loren Hong Kong！有齊餐廳、現場表演、天台酒吧！墨魚寬管戒指麵最出色、粒粒意粉超鮮味

灣仔歷史古蹟「和昌大押」像一部巴士，租戶就像乘客，總是人來人往easy come easy go，直至最近，終於由Sophia Loren Hong Kong成功進駐………

Sophia Loren是何許人？即是蘇菲亞羅蘭。

負責餐廳宣傳的朋友帶點無奈地笑說：「很多年輕一點的記者或KOL或Youtuber，都不知道蘇菲亞羅蘭是誰，有些還以為是本地老牌演員羅蘭姐。」呵呵。

和昌大押內的餐廳飽經疫情和經濟打擊，如今終於有Sophia Loren這位新租戶進駐。

Casa Sophia Loren餐廳的入口設計，不知為何我會聯想到女性陰部。

甫到達Casa Sophia Loren餐廳，蘇菲亞羅蘭的畫像盡現眼前。

蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）正解是著名意大利女演員，生於1934年9月20日，本文出街時正值89歲，是第34屆奧斯卡影后、終身成就獎、金球獎等眾多國際最重要電影獎項得主，1960年她憑著擔演主角的意大利電影《烽火母女淚》（Two Women），打敗了柯德莉夏萍的《珠光寶氣》（Breakfast at Tiffany’s）奪得奧斯卡影后，令她成為電影史上首位以外語片獲得奧斯卡的意大利籍影后，她更於1999年獲美國電影學會選爲「百年來最偉大女演員」第21名。

年輕時的蘇菲亞羅蘭，風華絕代萬人迷，其電影風靡全世界。

生於上世紀70年代的人，都知曉誰是蘇菲亞羅蘭；現今年輕人對她聞所未聞，主要原因是蘇菲亞羅蘭於80年代為了照顧家庭而開始減少演出，她亦不像瑪麗蓮夢露或占士甸的英年早逝，化為人人盲目崇拜的永遠不衰老偶像。

其實蘇菲亞羅蘭於 2020年，以86歲高齡突然擔正女主角演出意大利電影《前路有你》（英文片名The Life Ahead，意大利片名La vita davanti a sé），相信主要原因是電影導演是她的兒子，於疫情期間由Netflix全世界發行，也許香港人不太知道，但《前路有你》於全球37個國家登上串流排行榜前10名，極權威的電影評論網「爛番茄」Rotten Tomatoes給予92%正評，還為蘇菲亞羅蘭帶來大量讚美及多個獎項，被譽為寶刀未老強勢回歸。

蘇菲亞羅蘭於 2020年擔正女主角的電影《前路有你》，口碑和收視俱佳，大家可到Netflix看看。

雖然Sophia Loren Hong Kong開業數個月，但一直都未舉行grand opening，究竟會不會待蘇菲亞羅蘭大駕光臨才做正式開幕禮呢？有關方面承認希望可以這樣，只是蘇菲亞羅蘭年事已高，由遙遠的意大利跑過來香港並非很容易，至少絕不可能在攝氏34度的炎炎夏日發生，大家只能保持樂觀地等待啦。

藍色的手作玻璃吊燈非常漂亮，據說藍色是蘇菲亞羅蘭的心愛顏色。

坐在藍色手作玻璃吊燈之下用餐，感覺應該份外美好。

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