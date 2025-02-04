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04/02/2025

賀歲片票房未如理想 ，比去年同期收入跌近4成 《臨時決鬥》暫時票房之冠 上映6日有800萬元

#打工仔 #馬國明 #張繼聰 #周秀娜 #胡子彤 #蔡卓妍 #臨時決鬥 #祥賭必贏 #麻雀女王追男仔 #古天樂 #王丹妮 #梁詠琪
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Text: wong lin lin rachel

　　今個農曆新年，港產賀歲片主要有《臨時決鬥》、《祥賭必贏》和《麻雀女王追男仔》，三套電影陣容鼎盛，不過都似乎未能吸引觀眾入戲院睇戲意欲。香港票房有限公司昨日（3日）公布了除夕至年初四的中西電影票房，相比去年同期收入下跌接近4成。當中，《臨時決鬥》票房已是最高，但都只有800萬元，以賀歲片而言成績絕對不理想。

 

 

　　截至昨日，香港票房有限公司公布，除夕至年初四總共5日，中西電影票房有3060萬元，相比去年同期票房收入，下跌了37.1%，而對比疫情前2019年的成績，更大跌59.3%。今年的賀歲片票房收入，被形容為「成績令人失望」。

 

　　在今年的賀歲檔期，由年廿九開始上映的首輪電影總共有三套，包括：《臨時決鬥》、《祥賭必贏》和《麻雀女王追男仔》，三套電影陣容鼎盛。《臨時決鬥》有古天樂、梁詠琪、古子彤、王丹妮和周秀娜等人演出、至於《祥賭必贏》由蔡卓妍和張繼聰主演，之後《麻雀女王追男仔》就由視帝馬國明和高海寧擔當演出。

 

 

　　電影陸續公布票房，只有《臨時決鬥》報喜，成為上映6日以來單日票房冠軍，現時約有800萬元票房。僅次於它有《祥賭必贏》接近有800萬元，之後排第三位是內地電影《封神第二部：戰火西岐》，約有418萬元。

 

 

　　香港票房有限公司上月公布了全年票房數字，雖然港產片的票房收入，比荷里活電影較高，但總票房收入不理想，已經倒退至2011年的水平。香港電影工作者總會會長田啟文，曾表示如果戲院結業潮今年持續，電影寒冬的雪球會繼續滾動下去。至於算是香港電影最大投資者之一的古天樂，宣傳賀歲片的時候也曾經透露，承認今年將縮減電影製作，甚至會縮減至頗恐怖的地步，而且還有機會全部要得到政府資助才能開戲，似乎大家都不敢胡亂投資開戲，開始收緊開支。

 

 

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