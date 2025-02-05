Netflix 韓劇浪漫片單：暖男朴寶劍回歸、孫錫久與金惠子譜婆孫戀！Disney+ 紀錄片揭開時尚尖端老佛爺 Karl 的誕生秘辛

匆匆忙忙過了新年，就緊接有浪漫的情人節和元宵佳節，Netflix和Disney+都陸續推出新戲，讓情侶煲劇過浪漫節日。今年韓劇清單片種類繁多，愛情、懸疑推理、驚悚、緊張刺激樣樣有。朴寶劍當兵後回歸演藝界，終於有新作品推出，他與IU主演的《苦盡柑來遇見你》成為最具話題劇集，將於稍後推出。至於Disney+除了有浪漫故事講「婆孫戀」之外，還有名人老佛爺Karl Lagerfeld走上時裝界頂尖的紀錄故事。

拍畢《青春紀錄》後，於2020年入伍的朴寶劍出現，終於有新作品。今次是繼《雲畫的月光》、《請回答1988》後，又一吸引之作。他與IU攜手主演的《苦盡柑來遇見你》，成為了今年的話題長劇作品。

《苦盡柑來遇見你》故事以1950年做故事背景，IU飾演的愛順生於濟州島，性格開朗而且聰明，一直向夢想進發。朴寶劍飾演的關植老實率直，一直陪伴愛順走過難關，共度不少重要時刻。 這劇即將在3月7日首播。

在Netflix公布2025年韓劇的清單上，趁著情人節期間上映，令人暖心又心動的有《我們的浪漫電影》，由崔宇植與朴寶英主演，故事講述兩位年輕人，既渴望愛情又想實現夢想，一開始在片場相遇，朴寶英飾演片場工作人員，崔宇植則是臨時演員，兩位都是熱愛電影，亦不介意為電影而從低做起，多次命運邂逅、最後二人相戀，彼此靈感的交合，相愛相守過程，互相療癒對方，充滿浪漫溫馨，即將在2月14日上架。

韓劇的愛情片劇情千變萬化，由孫錫久、金惠子主演的《比天堂還美麗》，即將在4月上架。這套劇二人大玩婆孫戀，金惠子飾演80歲的海淑，跟丈夫感情深厚。已成為銀髮族的她，依然美艷動人，當她去到天堂時，卻重遇丈夫，但丈夫則是30多歲的外貌，二人重逢展開有趣的故事。孫錫久排除萬難也想跟金惠子在這劇合作，演出這套催淚浪漫劇集。

至於Disney+ 方面，《卡戴珊家族》第6季（ The Kardashians Season 6 ）將會在2月上架，這個真人騷、豪門生活的故事，當以為卡戴珊家族已經不能走得更快時，他們卻將生活推向得超乎想像，這個家族的一切努力都不斷超越大家所期望。鏡頭之下，Kourtney、Kim、Khloé、Kendall與 Kylie處理極具爭議性的姐妹動態，這一切都於大家最喜歡的一家之主Kris的眼底下進行。

還有，傳記影集《造就卡爾拉格斐》（Becoming Karl Lagerfeld） ， 在1972年，Karl Lagerfeld 是一位38歲的成衣時尚設計師，對大眾來說幾乎無人不知。他與年輕的 Jacques de Bascher 的相遇，這位雄心勃勃且富有魅力的花花公子改變了一切。卡爾終於準備好與他的好友、高級定制天才 Yves Saint Laurent 及其強大的合作夥伴 Pierre Bergé 一較高下。魅力、自我鬥爭、奢華慶祝和毀滅性的激情：見證卡爾拉格斐如何成為傳奇。

最後更有《VOGUE時尚雜誌：90年代》In Vogue: The 90's 的紀錄片，時尚的 90年代是高級時尚走出伸展台，進入主流文化的10年。這部具有里程碑意義的系列節目，匯聚了來自時尚、電影和音樂界的A級明星，並有《Vogue》的Anna Wintour 和 Edward Enninful 的加盟，揭示了90年代最受矚目的時尚與流行文化瞬間的內幕故事。