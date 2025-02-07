《破‧地獄》打算推出實體影碟，預計3、4月推出隨時重溫 韋羅莎演技大爆發14秒入戲

電影《破‧地獄》由兩位好戲前輩黃子華、許冠文，帶領衛詩雅和朱栢康主演，電影上映至今，於港澳區票房已經超過1億6千萬元。這套叫好叫座的電影中，衛詩雅和朱栢康演技被受讚賞，其實戲中還有不少好戲之人。飾演甄小姐的韋羅莎，拍內心戲情感非常豐富，戲分不多但足以吸引觀眾情感投入戲內。據知電影公司將會在3、4月推出實體影碟，到時可以重溫各演員精彩的演技，不過由於一早已進行製作，未知推出版本可會是加長版電影。

《破‧地獄》除了有黃子華、許冠文兩位影帝級演員助陣之外，新一輩的演員都有出色演出。衛詩雅入行多年，演技被認同，之前首次獲得電影獎項，獲第39屆華鼎獎頒發「華語最佳影視女演員」；她還入選今年的金像獎「最佳女主角」，成為影后大熱。

戲中飾演衛詩雅哥哥、許冠文兒子的朱栢康，同樣被受讚賞，飾演喃嘸師傅，演出被指入型入格，演技十分寫實。除此之外，戲中仍然不少角色，也演技大爆發，當中一個就是飾演甄小姐的韋羅莎。戲中講到，韋羅莎一直不捨得兒子離世，到處找長生店幫助離世的兒子製成木乃伊。最後由黃子華幫忙處理事情，在工作室內，甄小姐見到密封了的兒子遺體，韋羅莎並沒有如狗血劇集的角色般大叫大哭，反而沉實地表現傷痛。看戲後的網民，見到韋羅莎忍著痛楚，稱讚她連額頭的青筋也會演戲，十分精彩。

電影公司在不同場口，拍過演員不少花絮片段，其中一場韋羅莎準備拍攝喊戲，她只需要短短14秒便能培養情緒，眼淚如泉湧，感情戲的演技十分細膩。她在《破‧地獄》的一段戲，已經令不少觀眾傷心流淚。每位演員都發揮出超水準，深受觀眾歡迎。不少觀眾等待著電影加長版推出，而電影公司乘勢會推出實體碟，預計3、4月推出，到時觀眾可以買碟慢慢回味。

41歲的韋羅莎已婚，丈夫同樣是演藝界一份子，是舞台劇導演兼演員張銘耀，二人育有一女。她是香港演藝學院戲劇系學士學位一級榮譽畢業，畢業後主力在舞台劇發展，曾經憑《新聞小花的告白》、《黑色星期一》及《囍雙飛》先後獲得香港舞台劇獎兩屆最佳女主角及最佳女配角，2014更獲得藝發局頒發藝術新秀獎（戲劇）。

2014年首次加入電影圈，參與電影《分手100次》拍攝。2023年在電影《年少日記》內飾演長期被丈夫虐待的母親，並憑此角色獲得香港電影金像獎最佳女配角提名，不少喜歡電影和舞台劇的觀眾一早認識她，是大眾欣賞的演員。