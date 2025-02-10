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10/02/2025

鄭家純喜事：孻仔鄭志亮娶靚妻，新娘父親為建設銀行前副行長黃毅，畢業於美國是特朗普小師妹

#打工仔 #鄭志明 #鄭志亮 #鄭家純 #鄭志剛 #豪門 #結婚 #影視娛樂
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Text: wong lin lin rachel

　　新世界發展(00017)及周大福(01929)大股東鄭氏家族大喜事，集團主席鄭家純（純官）的孻仔鄭志亮，早前成家立室，在旗下的瑰麗酒店舉行盛大婚禮。鄭家純對於這位新抱十分滿意，大讚是好太太。新抱來頭不少，背景雄厚，而且本身學歷高，可謂跟鄭志亮門當戶對。

 

 

　　鄭志亮娶老婆，家人落力幫手，哥哥鄭志剛、鄭志明還落力幫手招呼賓客。婚禮上，不少城中名人、富豪出席恭賀，包括：梁錦松、伏明霞、梁安琪（何鴻燊四太）、何猷君夫婦、劉鑾雄夫婦、林建岳、謝玲玲、蔡志明、特首李家超等人。

 

 

　　新娘子Tina Huang（中文名：黃中流暢）在婚禮裡最受注目，五官精緻，擁清雅脫俗氣質，絕對是一個大美人。據內地傳媒報道，Tina Huang出生於內地，一早去外國留學，畢業於美國之賓州大學（University of Pennsylvania），是美國總統特朗普的校友。

 

 

　　同樣，Tina Huang家境十分有實力，父親是建設銀行(00939)前副行長黃毅，黃毅退休前任職建行銀行黨委委員及總行機關黨委書記。可惜的是，婚禮舉行後，事隔數天，建設銀行發出內部訃告，黃毅離世消息。

 

　　一對新人門當戶對，都是出身於大家族，Tina Huang曾經在香港從事金融工作，她跟鄭志亮經朋友介紹下認識，拍拖多年後決定結婚。鄭家純對於這個新抱十分滿意，在婚禮上，大讚兒子聚了一位好好的太太。

 

 

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