  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
影視娛樂
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

13/02/2025

《破‧地獄》3大演員入選電影編劇協會「最佳角色」 黃子華去年憑《毒舌大狀》奪獎 多數網民撐郭富城

#打工仔 #香港電影編劇家協會 #影視娛樂 #黃子華 #劉青雲 #郭富城 #破地獄 #臨時劫案 #爸爸
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　由黃子華、許冠文、衛詩雅和朱栢康主演的《破‧地獄》深受觀眾歡迎，票房理想打破不少紀錄，而一班出色的演員，亦開始在各個電影頒獎禮上較量。日前香港電影編劇家協會公布2024年的「年度最佳電影角色獎」5強名單，三大男女主角：黃子華、許冠文和衛詩雅同時入圍。

 

 

　　每年，香港電影編劇家協會由會員投票選出「年度推薦劇本獎」及「年度最佳電影角色獎」，日前公布了「年度最佳電影角色獎」最後進入第二輪投票的5組角色名單，包括有：《爸爸》劉青雲、《臨時劫案》郭富城、《破‧地獄》黃子華、許冠文和衛詩雅。一套戲3大主角都能入圍最後5強，成績相當理想。

 

 

　　在《破‧地獄》中飾演魏道生的黃子華，去年憑《毒舌大狀》曾奪得這個獎項，今次再度入圍，他感謝大會會員的投選，而飾演郭文的許冠文，感謝台前幕後所有人的努力：「能夠獲得香港電影編劇家協會嘅認同，感到特別榮幸，衷心感謝各位電影同業及觀眾認同，期望《破‧地獄》之後再獲更多佳績！」

 

 

　　在戲中飾演郭文玥的衛詩雅，即將出嫁，但忙於籌備婚禮亦不忘出力宣傳電影，早前她飛往荷蘭，為《破‧地獄》謝票，與觀眾見面。她得知自己入圍都十分興奮：「好感恩可以連續兩年演到兩個好角色，獲得大家嘅喜愛，衷心多謝我哋《破‧地獄》嘅編劇兼導演陳茂賢同另一位編劇鄭緯機。郭文玥這個角色為我帶來許多意外收穫，好多謝每一位喜歡這部電影同這個角色嘅業界朋友同廣大觀眾！」

 

 

　　能入圍的5個演員，都有不同的支持者，在香港電影編劇家協會的Facebook專頁內，自公布這個獎項的入圍名單後，網民都留言支持自己喜歡的演員及角色，大部分網民留言也支持在《臨時劫案》中飾演梅藍天的郭富城。近日，郭富城去到長沙，為內地節目《聲生不息‧大灣區季》進行錄影，相信得知入圍及有很多網民支持的消息，心情興奮應該會表演得特別落力。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】馬斯克劍指美國國家民主基金會（NED），籲網民找出「罪證」。你認為若NED遭關閉，是否可促進全球和平穩定？► 立即投票

我要回應
更多影視娛樂文章

你可能感興趣

#打工仔 #香港電影編劇家協會 #影視娛樂 #黃子華 #劉青雲 #郭富城 #破地獄 #臨時劫案 #爸爸
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特馬發動「革命」，激進易起反噬？

21/02/2025 07:53

大國博弈

預算前瞻 | 畢馬威料港府在2024/25年度錄897億元赤...

18/02/2025 16:45

2025-26年度財政預算案

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk