43歲陳冠希容貌急劇衰老，情況比父親陳澤民更慘不忍睹！東京散步現老態

曾經是娛樂圈一代男神的陳冠希（Edison），近年他的顏值有如股票價格，有升有跌。43歲的他，近日與太太去東京代官山散步期間，被粉絲發現並要求合照，照片於網上流傳，竟發現他再度急劇衰老，現在的狀態比他的72歲父親陳澤民更老，情況慘不忍睹！

陳冠希（Edison）和余文樂曾經是近代的娛樂圈男神，尤其是陳冠希，當年出道可謂是零死角，加上「壞孩子」的形象，迷倒不少女粉絲，以及圈中的女藝人，這是全香港人都知道的事情。不過，近年已婚的他，與太太育有一女，女兒Alaia都已經7歲，變得相當顧家，一家三口經常去旅行，較少幕前的工作。

變成顧家暖男的陳冠希，日久失修，容貌已經大不及當年勇，臉上的皺紋也愈來愈多。曾經有段時間，被指顏值崩壞，失去初入行時的風采。可能不甘被批評，陳冠希曾經「急救」回春，前年曾經顏值回升。

可是近日陳冠希與家人在東京代官山散步時，被粉絲「野生捕獲」，親民的他樂意與對方合照。照片於網上流傳，他的樣貌再度崩壞嚇親一眾網民，除了臉頰凹陷，還有眼袋過度浮腫、眼角下垂，皮膚暗啞、而且身型暴瘦兼且沒有精神，網民開始擔心他的健康。

粉絲留言表示被陳冠希嚇倒，「顏值直線下降」、「怎麼看著跟我那60多歲老爸的年紀」、「太嚇人了，他是80後」。陳冠希曾經自豪地表示，因為自己是天然沒有整容，相信去到50歲仍然靚仔。可惜現時的狀態，他比72歲的父親陳澤民更有老態。