李珊珊上月患甲型流感併發肺炎，留院13日要入ICU 自爆曾在鬼門關前擦身而過

神隱多年的李珊珊，一度曾經傳過她患上重病，後來她拍攝短片坦言告訴大家，自己曾患上驚恐症，更因為情緒困擾引發濕疹等情況，嚴重得要入院治療。今年初復出經營YouTube頻道「三坐山 Mount Trio」，積極投入工作，不時更新社交平台，而且拍攝短片。她近日接受資深傳媒人金成訪問，自爆早前曾染上甲型流感，與台灣藝人徐熙媛的情況十分類似，自己曾經在危險邊緣，在鬼門關前擦身而過。

曾經是1996年《香港小姐》冠軍的李珊珊，年初復出時，外貌已大不如前，樂觀積極的她一直集中心思在工作，經營YouTube頻道「三坐山 Mount Trio」。近日她接受傳媒訪問，坦言講及以前患驚恐症的經過，以及復出前再度患病一事。

李珊珊接受金成主理的YouTube頻道「叔叔的愛」訪問，就透露原本公布1月3日做直播，但當天臨出門口時突然感到不適，她表示以往不止一次的經歷，每次有新搞作準備出門口工作時，會突然有病或其他事情阻礙工作進展，但幸好現在不會被自己打沉，她說：「每次我好努力做，但總有事情要我退後幾步，今次我知道會一樣，但係核爆我都堅持做。1月3日臨出門口，我發燒去到103.5度，本來想堅持繼續做直播，但拍檔勸我唔好，最終要入醫院，入院第1 日已經唔能夠自理，想去廁所尿尿都唔得，結果要喺床尿。第2日原本要轉去ICU，不過爆晒床位。我曾經血液含氧量最低去到最低83，醫生再安排租一部中型呼吸機，讓我吊血液含氧量提高一點，然後出了併發症肺炎。」

回顧自己的經歷，加上台灣藝人徐熙媛（大S）日本旅行病逝的消息，她坦言猶有餘悸，勸觀眾不要輕示感冒等病：「我同大家講，真係唔好忽視流感，我係甲型流感，同大S 一樣，醫生朋友有話，我係lucky，我正常有條件…經過嗰個門口。」她表示多次入院以來，這是最嚴重的一次。

幸好，李珊珊性格樂觀開朗，就算有病也不會打沉意志。在訪問內，還重提之前患有驚恐症，她否認因為感情問題引發這個病：「可能由兒童開始累積，我突然跳到去好極端嘅環境，而且入咗行睇到好多塵世間萬千事情，自己好似喺大海中一條小船，見到好多嘢但排解唔到，開始對呢個世界好驚，慢慢累積到驚恐症。我一驚，身體機能會出現問題，我會出現屙、嘔、休克、呼吸唔到等等嘅情況。」她憶述當時會感覺好辛苦，持續長時間感到不安和驚怕，是好大的精神折磨，但未至於如以前報道所講，瀕臨死亡，她笑言這個說法略為誇張了一點。