58歲王祖賢復出外貌「驚為天人」，不復當年勇被指醫美過火 網民認唔出：做乜扮佢？

曾經被稱為「最美的聶小倩」的王祖賢，已息影多年的她，深居簡出潛心修佛，不時在寺廟或佛堂被人「野生捕獲」見她誠心參拜。58歲的她，近日竟然復出，在她的個人社交平台上載自己的最新片段，原來是她在加拿大做生意，開設艾灸養生館。可惜，她的容貌嚇親網民，覺得她醫美保養過火，差點認不出是她本人。

樣貌出眾的王祖賢，在90年代與張曼玉、關之琳和鍾楚紅被封為「四大花旦」，王祖賢與張國榮拍攝電影《倩女幽魂》，驚艷眾生，氣質有如掉落凡間的天使，所以被稱讚為「最美的聶小倩」。

2004年息影後，不少影迷曾在加拿大、台灣以及內地等地方遇見王祖賢，亦有很多次被影到她在寺廟內唸經修行，當時她仍然被讚保養得宜，凍齡有術。不過近日她復出，在加拿大從商開艾灸養生館，更在自己的社交平台上載片段，表示自己近年回歸自我，尋找內心真實狀態，更注重自己的健康：「從銀幕走下來的自己，意味著從一種外在的被注視的狀態中脫離。開始回歸自我，尋找內心的真實狀態。走進佛堂，是一種對精神世界的追求，可能是為了尋找內心的平靜、智慧或解脫。而走進艾灸館，則是對身體健康的關注，可能是為了調理身心，緩解壓力或治療某種不適。」

片段內的王祖賢，標誌的烏黑長髮尤在，可是容貌大不如前，網民覺得她醫美保養過火，「她醫美動太多了，依她的美貌，就算有年紀還是會很美的⋯好可惜」、「她也被醫美弄壞了臉」、「三更半夜不睡覺，出來假扮王祖賢」、「可惜了...應該接受自然老化就好，這是每個人的必經之路，就跟死亡一樣」、「他（她）有去整容嗎？ 怎麼臉看起來怪怪的 」、「醫美做太多，回不去了」、「感覺恍神，在我家對面不遠、過兩條馬路」、「換她演姥姥了！應該會火第二遍」。

於2012年曾傳出王祖賢於加拿大發生車禍致意外毀容的消息，當時她還拍片否認，「一直以來都有一些很不真實的報道，我大概離開圈子已經有十幾年，我在這裏希望跟大家說一聲，我很健康，沒有問題，影迷不用擔心。」她透露想過著平凡人的日子，自在是最快樂。