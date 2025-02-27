網紅健身教練被妻當場揭發偷食 娛樂圈出軌事件回顧：許志安有相有片斷正、譚詠麟一夫兩妻惹爭議？

近日，網紅健身教練William背妻偷搭小薯茄成員吳冰（阿冰）的胞妹吳泳，William被結婚3個月的妻子FaFa在社交平台公開撞破偷食男女的片段，以及分別跟丈夫和小三吳泳的對話內容。這件事變成全港熱話，其實以往都有過不少已有另一半的藝人，發生偷食出軌情況而被踢爆，有些藝人因此身敗名裂，星途盡毁。

若數近年，最轟動的偷食事件，算是許志安背著太太鄭秀文，搭上黃心穎的「安心偷食」。當日許志安被爆出與黃心穎車廂中親熱後，二人所有工作急煞停，黃心穎避走去到外國一段時間，許志安開記者會承認自己是「壞了的人」後避世。他們從此工作量大減，幸好，各自在感情路上有新天地，鄭秀文和許志安修補裂痕，經常恩愛去旅行、至於黃心穎嫁給樂隊RubberBand 成員黎萬宏（泥鯭）。

陳浩民在2011年被雜誌記者影到，於橫店跟同劇的陳嘉恒、馬德鐘和洪天明等人食宵夜，當日發生不快事，陳浩民捲入非禮風波，陳嘉恒回港後更曾經去差館報案，事件翻起大風波，事後陳浩民要拖著太太蔣麗莎開記者會，聲淚俱下道歉。從此被冠上壞男人的形象，多年不滅。而馬德鐘與張筱蘭結婚多年，育有一子，除了捲入這件事之外，亦不時傳出緋聞。

鄭中基的太太余思敏去年在社交平台連發多個帖文，事先張揚預告有大事發生。隨後鄭中基在無預警下，於社交平台突發聲明，稱經理人何慶湘在道德操手上出現問題，所以即時中止合作，鄭中基自爆自己因情緒及健康問題，高雄演唱會後將會「離開」一段時間戒酒。這件事發生前，由於鄭中基入行以來緋聞不斷，加上跟Twins成員蔡卓妍離婚，一直被外間視為不安分的男人。所以鄭中基公告經理人被離職一事後，有傳聞指他搭上經理人何慶湘。現時，鄭中基已經取消所有幕前演出，而何慶湘則神隱，曾在朋友圈活動中出現。

台灣歌手王力宏在2022年，被前妻李靚蕾撕破他優質偶像的面具，指他背叛太太跟「已婚砲友」約會見面，同時孤寒成性令太太、子女大受委屈。辦理離婚手續期間，二人多次隔空罵戰，王力宏好爸爸、好丈夫形象受損，無奈暫時退出娛樂圈，待平息風波。事隔一年，才復工再次舉行演唱會，重新建立形象。

伍詠薇和周汶錡分別遇到丈夫偷食事件，伍詠薇與老公練海棠結婚廿多年，原來過往老公不止一次偷食，不過她最後選擇原諒對方，她曾接受訪問時表示，第一次知道的時候，感到驚訝，直認失望。與此同時，亦有檢討自己，在那個地方做得不夠好。至於她的好友周汶錡，與丈夫育有兩子，但老公曾被傳媒影到與年輕女子親吻，事後周汶錡同樣選擇跟老公重新開始。

至於上一代的藝人，譚詠麟疑「一夫兩妻」曾惹來很大爭議。他與楊潔薇（莎莉）相戀多年，但礙於男方事業起飛，為免影響他的事業，一直沒有要求公開戀情，莎莉選擇低調，甘心做背後女人。有傳二人在1981年，於美國拉斯維加斯秘密結婚，但譚詠麟每次被問家事時都支吾以對，直至1993年莎莉喪父，譚詠麟的名字出現在訃告上，才算半公開了身分。婚後盛傳莎莉未有為他傳宗接代，造成二人婚姻壓力。後來，譚詠麟被爆有「紅顏知己」Wendy，不止一次被影到他們出雙入對，融入譚詠麟的朋友圈中，Wendy更為他生了兒子譚曉風。2011年，有指譚詠麟借壽宴之名，實際是賜名擺酒給Wendy名份。

曾是香港電台主持、後來曾任廣播處長的朱培慶，2007年朱培慶與一名操非本地粵語口音、化上艷妝的女士在銅鑼灣伊利莎伯大廈一間夜店MUST KARA門外挽手同行，而被記者撞破。記者上前影相，該女士很淡定，反而朱培慶躲在女子身後迴避鏡頭，急忙間扯掉女方假髮，狀甚狼狽。該女子後來被起底出身四川，自稱21歲，姓劉洋名Coco的風塵女子。事後，朱培慶申請提早退休，獲政府批准。

林子祥當年與葉蒨文一段感情，被視為出軌，所以轟動了當時的娛樂圈。林子祥和首任妻子吳正元在1980年結婚，婚後育有兒子林德信及女兒林德懿。二人在1995年離婚，一年後二人結婚，有指林子祥和葉蒨文合唱後擦出愛火，當時葉蒨文還背上小三之名。事過境遷，大家都各自有生活，吳正元也有自己的新生活，早年兒子林德信結婚，她亦有出席婚禮，現時弄孫為樂，對於過去的情事已放下。

70年代男主持劉家傑，在節目《蒙太奇》與當年被封為「奇女子」的狄娜合作，之後劉家傑爆出有婚外情，更有指他跟監製李志中一同爭奪芳心，險搞出人命。已婚的劉家傑，給人「好好先生」印象，爆出有三角戀令人難以相信，亦變成了城中熱話。有指劉家傑曾在報章登廣告，表明「一紙婚書不能阻擋這三十年來一份不平凡的情意」。最後，劉家傑與太太離婚，跟狄娜拍拖，這段戀情只維持數年，最後分手收場。