奧斯卡2025｜艾哲倫保迪22年後再奪最佳男主角，米姬麥迪遜擊敗狄美摩亞，《阿諾拉》成大贏家奪5獎項【得獎名單】

第「97屆奧斯卡頒獎典禮」於香港時間今日(3日)早上8時,在美國洛杉磯舉行。一年一度國際電影界盛事,今年被受關注的狄美摩亞(Demi Moore)大熱倒灶失落「最佳女主角獎」,而這個獎項由《阿諾拉》年僅25歲女主角米姬麥迪遜(Mikey Madison)奪得。「最佳男主角」則由《粗獷派建築師》的艾哲倫保迪(Adrien Brody)奪得,這是他第二度成影帝。而電影《阿諾拉》成為全晚大贏家,獲得5個獎項。

「第97屆奧斯卡頒獎典禮」由名嘴Conan O’Brien主持,一開始頒獎禮,已經搞笑扮候選大熱作《完美物質》的狄美摩亞登場,令台下一眾緊張角逐選項的參賽者輕鬆一下。頒獎典禮舉行期間,有不同歌手表演,當中BLACKPINK的Lisa,女歌手Doja Cat、RAYE在向占士邦電影致敬環節中表演串燒歌曲。與此同時,之前洛杉磯發生嚴重山火,在頒獎禮上大會向一班英勇救火的消防員致敬,部分消防員上台接受觀眾掌聲,消防員隊長Eric Scott致辭時不失幽默,影射《小丑:雙瘋》票房失利:「我對失去家園嘅每一位致以慰問,包括《小丑︰雙瘋》的製片人。」

今年各個獎項競爭激烈,由狄美摩亞主演的《完美物質》為今年的大熱電影,而且大家都看好她能夠在奧斯卡獲得「最佳女主角」。她事前狀態大勇,先在金球獎上奪得從演以來首個獎項成為影后。可惜,來到奧斯卡卻被《阿諾拉》女主角米姬麥迪遜擊敗,奪走「最佳女主角」殊榮。年僅25歲的米姬麥迪遜擊敗多位前輩成為本屆影后,在台上得獎時表現緊張,她在台上除了感謝一直支持自己的家人外,還表示從來沒想過會得到獎項,覺得自己跟這個獎距離很遠。

《粗獷派建築師》的艾哲倫保迪事前已橫掃多個國際電影獎項上的「最佳男主角」,奧斯卡繼續大勇,由他奪得「最佳男主角」成為影帝。這次已經是他第二次勇奪奧斯卡,相隔22年再上頒獎台時,他仍然激動,他表示演員看似一直在華麗、燦爛的環境中,但其實是很脆弱,並笑言今次得獎後,要用往後的20年證明自己得到這個獎時是值得的。2003车,只有29歲的他憑《鋼琴戰曲》(The Pianist) 成為影史上「最年輕奧斯卡影帝」,紀錄一直保持至今。

全晚,電影《阿諾拉》成為大贏家,總共奪得5個獎項,包括:《最佳原創劇本》、《最佳導演》、《最佳剪接》、《最佳女主角》和《最佳影片》。得獎導演Sean Baker得獎時有感而發,呼籲大眾一起拯救電影及戲院行業,希望更多人能入場觀看電影,而父母亦多帶子女去戲院欣賞電影作品。

「97屆奧斯卡頒獎典禮」得獎名單:

最佳影片: 《阿諾拉》 (Anora)

最佳導演 辛:貝克《阿諾拉》

最佳男主角:艾哲倫保迪 《粗獷派建築師》 (The Brutalist)

最佳女主角:米姬麥迪遜《阿諾拉》

最佳實景短片:《I'm not a Robot》

最佳視覺效果:《沙丘瀚戰2》(Dune: Part Two)

最佳音響:《沙丘瀚戰2》

最佳紀錄長片」:《No Other Land》

最佳紀錄短片」:《The Only Girl in the Orchestra》

最佳原創電影歌曲:〈El Mal〉-《艾美利亞變奏曲》

最佳美術指導:《魔法壞女巫》(Wicked)



最佳女配角」:素兒莎丹娜《艾美利亞變奏曲》(Emilia Pérez)

最佳男配角:Kieran Culkin《深痛導賞團》

最佳剪接:《阿諾拉》

最佳化妝與髮型設計:《完美物質》(The Substance)

最佳改編劇本:《教宗選戰》(Conclave)

最佳原創劇本:《阿諾拉》

最佳服裝設計:《魔法壞女巫》

最佳動畫短片:《In the Shadow of the Cypress》

最佳動畫:《貓貓的奇幻漂流》(FLOW)

最佳原創音樂:《粗獷派建築師》

最佳外語片:《我仍在此》(I'm Still Here)

最佳攝影:《粗獷派建築師》