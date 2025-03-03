方大同逝世│素食者不吃乳製品 巴哈伊教信仰，名字與教會有關，溫柔性格曾挽救薛凱琪

生命無常！年輕一輩的音樂才子方大同，生前所屬的公司賦音樂公布，他於上月21日離世，遺體已在雲南大理巿火化，終年41歲。原來，方大同的名字，跟他所信奉的巴哈伊教（又稱為：大同教）有關。而他的性格也跟名字很相似。同時他是素食者，長期素食之外，亦主張遠離乳製品。方大同一向脾氣甚好，所以圈中有緣甚佳，生前曾送過自己作品《牆紙》的Demo送給商台DJ雲妮，昨日（3日）雲妮在節目內播出，與一班愛護方大同的人分享。

方大同讓人認識的時候，身形已很瘦削，日前流出他離世前數個月的影片，他更是骨瘦如柴。自幼他便茹素，接受訪問時曾經表示，長期吃素，甚至更不吃乳製品，他自言這種飲食習慣，使他很少患病。

可是，方大同過往曾因為氣胸（俗稱爆肺）而多次入院，2022年更因患病停工，神隱兩年。直至最近才推出專輯以及新作品《才二十三》，使歌迷雀躍不已。不過，與病魔惡鬥5年的方大同，其實在唱片內似乎已經暗露玄機，唱片上寫著「2024 - ∞」，「∞」符號有著無限的意思，有歌迷解讀為他在跟歌迷問好之餘，亦是說再見的意思。

2005年加入香港樂壇的方大同，外表文質彬彬，而且會創作歌曲，他的才華吸引到不少歌迷。該時候適逢香港樂壇同時有不少同類型唱作歌手湧現，跟張敬軒、王菀之和張繼聰被封為「唱作四小強」。方大同2008年奪得《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的「叱咤樂壇男歌手金獎」，是該頒獎禮成立以來最年輕、出道年資最淺的男歌手金獎得主，人緣甚好的他，在場的男歌手比他還開心，更抱他上台。

方大同離世後，圈中人在社交平台都貼出合照，或方大同以往的歌曲作品以作思念，包括，容祖兒、王菀之、張敬軒、張繼聰、官恩娜、周柏豪、周國豐、單立文、RubberBand 6號、謝安琪等人。一直信奉巴哈伊教，宗教主張大同世界，原來當年他的外公，雖然並非這個宗教的信徒，但很喜歡這個教派的中心思想，所以為外孫取名為「大同」。

方大同性格溫和，很少會發脾氣，與他合作的幕後人員，每個人也十分喜歡他，而且愛護有加。他出道的時候，與一同所屬華納唱片公司的薛凱琪一起宣傳，後來二人傳出緋聞，每一次訪問被問到戀情以及把他跟女方一起來說笑，方大同每次都只是笑著附和。

私下，薛凱琪與方大同感情要好，所以他的離世，令薛凱琪悲痛萬分，於消息宣布翌日，她在表演時曾一度落淚。過去她曾經公開答謝方大同是自己的救命恩人，有段時間她受情緒困擾，有晚她不開心時致電方大同，並說：「我今晚要死了，你可不可以叫我不要死。」方大同開解她並叫她冷靜下來，疏導了她的情緒。另外薛凱琪曾在王祖藍主持的節目內表示：「在我最困惑的時候，他用他的理智把我拉出來，叫我不要做傻事。」方大同人走了，卻遺下不少愛在人間。