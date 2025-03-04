奧斯卡2025│《阿諾拉》奪5獎，谷德昭批評唔識欣賞 Mikey Madison最佳女主角表現，戲中開放現實中有社恐

第97屆奧斯卡金像獎於香港時間昨日（3日）完成，電影《阿諾拉》（Anora）成為頒獎禮上的大贏家，奪得5個獎項，當中25歲女主角Mikey Madison更擊敗大熱前輩狄美摩亞（Demi Moore）奪得最佳女主角獎。賽果令不少人質疑，狄美摩亞粉絲在網上留言批評偶像被搶獎。而香港資深電影人谷德昭，亦批評這戲奪得最佳影片，自己並不懂得欣賞。

《阿諾拉》分別奪得最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳原創劇本以及最佳剪接五個獎。這套戲講述一位性工作者遇上俄國富二代「渣男」的故事，透過對社會階級與愛情的尖銳批判，成為年度最具話題性的電影之一。這套電影深受歡迎，在2024年康城影展得金棕櫚獎，亦於BAFTA奪得最佳女主角。

這部電影曾經成為話題作品，去年已經在香港上映， 電影以紐約脫衣舞孃阿妮為故事骨幹，她與男主角Mark Eydelshteyn邂逅，二人受到酒精和毒品催化後立即閃婚，不過男方父母反對這段婚姻，阿妮之後要找回丈夫。故事以荒誕喜劇形式揭露社會上，財富與權力扭曲人性的故事。Mikey Madison在戲中不乏大膽演出，與男主角有大量性愛鏡頭，兼且兩點盡露。電影開拍前一年，她甚至跟隨真正的脫衣舞孃與客人相處，助她揣摩角色。

現實中的Mikey Madison溫婉、內歛，她曾經接受訪問時表示自己性格害羞，有社恐的特徵喜歡獨來獨往，小時候最享受一個人騎馬。不過長大後，有次表演讓她徹底改觀，從演戲中可以舒發內心的情感，從而做了一位演員。

25歲的Mikey Madison得獎後，卻有不少質疑聲音，狄美摩亞的粉絲不甘偶像失獎，直指Mikey Madison搶走獎項，更形容這次賽果是奧斯卡史上最大意外。而香港資深電影人谷德昭，也質疑《阿諾拉》可以得到5個獎項，他在Facebook專頁出帖文寫道，「套戲有咩大或小道理想講呢？我真係睇唔到，唯一諗到嘅得獎原因係，套戲拍咗幾嚿水美金，好抵拍，又係好獨立吓嘅獨立電影，大概係荷里活資方的一聲悶哼，向收緊幾億幾千萬酬金的大支嘢台前幕後嘅一份致意，你哋班大卡士可以喫蕉了。」《阿諾拉》監製曾表示，這套戲用了600萬美金拍攝，而且製作團隊只得40人，覺得電影有這個成績很鼓舞。