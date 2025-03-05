奧斯卡2025影帝艾哲倫保迪首戰演舞台劇，即獲《奧利花劇場頒獎禮》提名！

荷里活男星艾哲倫保迪（Adrien Brody）在剛舉行完畢的《第97屆奧斯卡金像獎》上，憑電影《粗獷派建築師》（The Brutalist）再度成為影帝，奪得最佳男主角獎。憑這戲橫掃多個電影頒獎禮的他，演技出眾，更踩過界有份參與英國年度舞台劇盛事《奧利花劇場頒獎禮》，提名角逐最佳男主角。

艾哲倫保迪（Adrien Brody）在剛過去的多個電影頒獎典禮上獲得殊榮，演技早被肯定。除了電影之外，他去年有份參與舞台劇《The Fear Of 13》演出，同樣大受讚賞，而且憑此劇首次獲得舞台劇頒獎禮的提名。

一年一度英國舞台劇界盛事《奧利花劇場頒獎禮》，即將於4月6日在倫敦皇家阿爾拔堂舉行，今次艾哲倫保迪（Adrien Brody）面對不少強勁對手，包括有《教宗選戰》（Conclave）的資深演員John Lithgow， 還有英國男星Mark Strong和視帝級人馬Billy Crudup，爭奪最佳男主角獎。

根據，艾哲倫保迪（Adrien Brody）在奧斯卡頒獎禮台上發言，他從小便開始喜歡演戲，他感謝父母的栽培，使他能夠自由地發展，令他找到自己的人生目標。對演戲十分認真的他，其實也有搞笑的一面，當日在奧斯卡頒獎禮上，他坐在觀眾席時一直食香口膠，宣布他得獎後，剛上到台發現仍然吃著香口膠，急著落台把香口膠交給女友處理。