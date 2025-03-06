《破‧地獄》原聲黑膠熱賣！許冠文醉心南音，苦練二胡自彈自唱超渡先人歌曲

許冠文入行數十載，在電影、電視上都拍過無數經典好作品。82歲的他早前獲香港恒生大學頒授榮譽社會科學博士學位，表揚他過去為業界作出的貢獻。而他的毅力絕對值得學習，拍完《破‧地獄》後，他仍然學習超渡先人的歌曲練習。不少觀眾跟他一樣，喜愛這電影的一切，近日推出電影原聲唱片，不少人搶購收藏。

《破‧地獄》即將在4月4日清明節，在香港以及亞洲部分地區上映加長版，到時電影會增至139分鐘，觀眾都期待再次入場看這套電影。有很多戲迷，就連戲中的配樂都十分欣賞。早前，《破‧地獄》推出了電影原聲配樂唱片，分別有黑膠普通版、以及透明紅色雲石彩膠特別版。碟中收錄了22首音樂，分別是戲中的不同場口，包括有多個小故事的情節、文哥離世、兄妹一起破地獄、以及許冠文與黃子華合唱的《客途秋恨》等，推出後立即熱賣。

黃子華和許冠文在電影中合唱南音，是其中一個難忘片段，為了拍這套戲，許冠文下了不少工夫，事前跟師父學拉二胡兼學唱南音。從小許冠文喜歡英文歌，反而父母在家唱南音他只會覺得老土，但拍這戲令他欣賞這類音樂，而且細味歌詞意思更深感興趣。

許冠文這戲前，已經開始學拉奏二胡，在拍攝期間，負責這套電影原聲配樂的朱芸編，在現場即時跟許冠文練習。許冠文在Facebook上載一條彈奏《遊十殿》片段。許冠文雖然好快上手，但其實一直下了不少苦功練習。

許冠文每套戲都會表現得盡善盡美，過往有不少經典作品：《鬼馬雙星》、《天才與白痴》、《雙星報喜》、 《雞同鴨講》、 《風再起時》和《破‧地獄》，帶無限歡樂給很多香港人。他對娛樂圈亦貢獻很多，早前獲香港恒生大學頒授榮譽社會科學博士學位，表揚他在相關專業領域的卓越成就，頒獎禮即將會在6月舉行。