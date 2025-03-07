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07/03/2025

第18屆亞洲電影大獎：役所廣司榮獲終身成就獎，永不言退是持續演出的動力

#役所広司 #影視娛樂 #張東健 #湯唯 #亞洲電影大獎
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Text: wong lin lin rachel

 

　　即將在3月16日舉行的第18屆亞洲電影大獎，大會公布本屆特別大獎「終身成就獎」得主，今年會頒發予日本殿堂級影帝役所廣司，表揚他40餘年來對電影的深遠影響。他不僅是有日本奧斯卡之稱的日本電影學院獎，史上最多次入圍影帝的男演員外，更曾四度奪得最佳男主角。2023年曾經憑《新活日常》勇奪康城影帝，演技備受國際肯定。如今再獲「終身成就獎」，為他的演藝生涯寫下新的里程碑。

 

 

　　去年憑《新活日常》在第17屆亞洲電影大獎奪得最佳男主角的役所廣司，今年喜獲大會頒獎終身成就獎，役所廣司拍攝短片講及感受，坦言得這個獎更會推動自己前進，繼續努力。提到如何看待「終身」與「成就」時，他感慨：「這次的終身成就獎的『成就』，對我來說，不僅是對過去的肯定，更提醒我，即使走到這條路的最後，我也要傾盡餘力，全力以赴，盡可能為這條道路再做出一點貢獻。」對於一直支持他的影迷，他則滿懷感激，大家的支持讓他在影壇持續發光發熱。

 

 

　　役所廣司對於自己的電影人生，用 「 十分認真地玩耍」來形容，他這句話看似輕鬆，卻道出他的創作哲學：嚴謹對待表演，卻不失純粹的樂趣。同時他亦被譽為「教科書級」的演技代表，然而，他卻謙遜地表示：「甚麼是教科書級演員呢？在演戲的過程中，我也時常對自己產生疑慮，總是在自問自答這個問題。」

 

 

　　作為影壇大前輩，役所廣司向年輕演員提出最真摯的建議：「因為大多數時候都是扮演別人角色，希望你們對不同的人抱有興趣，跟不同的人深入交流，希望你們能真正享受作為演員的工作。」他相信，惟有對生活與人性保持好奇，才能詮釋真正動人的角色。

 

 

　　役所廣司年輕時做公務員，受仲代達矢的舞台劇觸動而投身演藝圈，這數十年間曾經獲獎無數。他憑 NHK 大河劇《德川家康》及《宮本武藏》成名。曾以《談談情跳跳舞》橫掃日本金像獎、藍絲帶獎、電影旬報、報知及每日映畫賞五大影帝。他的影響力更遍佈國際影壇，同樣備受肯定。《失樂園》讓他聲名遠播，《鰻魚》更獲康城金棕櫚獎，而他亦參演金球獎最佳影片《巴別塔》及奧斯卡金獎鉅作《藝妓回憶錄》。2023年，他更憑《新活日常》榮獲康城影展最佳男主角，成為日本影史上第二位獲此殊榮的演員。

 

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