爆谷一周│黃秋生《螳螂捕蟬》舞台劇重演！與陳淑儀角色互換，挑戰大量動作戲

黃秋生近年參與舞台劇演出，即將會有新動向，他與舞台劇界的出色演員陳淑儀，將會擔任舞台劇《螳螂捕蟬》藝術總監兼演員部分，二人日前接受ViuTV節目《爆谷一周》主持谷德昭訪問。相隔25年重演這劇，二人會調換角色演出，黃秋生所飾演角色，將有大量動作戲，笑言血壓飊升。

在剛過去的星期六（8日）播出的一集，谷德昭訪問了黃秋生和演員陳淑儀，對於今次重演25年前自己曾演出的《螳螂捕蟬》，黃秋生坦言是因為找不到精彩的新劇本，加上又不能投資太大，要人少又要精彩，於是就想起這套劇。

為求新鮮感，黃秋生今次決定轉為飾演流行中英夾雜的知識份子殺手，而鄉下佬角色則由陳淑儀演出。不過黃秋生重看劇本後卻大指出事，因為這套戲屬於荒誕劇，對白很多時也沒有關連，所以記對白很困難，而且今次的角色需要很大體能，又滾、又跳、又打，黃秋生也不禁說：「真係老襯喇呢次！」還笑說：「加埋咁嘅年紀，血壓高呢！」谷德昭提到以往曾有演員在上台暴斃，黃秋生都笑言不要亂試。為做這個舞台劇，事前會檢查身體以策安全。

間中都會有藝人表示在台上表演時「發台瘟」，突然忘記對白，黃秋生聽到谷德昭這樣問，立即要笑言：「搵啲木touch下先！」黃秋生回想第一次發台瘟是在演藝學院演出第一套戲《困獸》時：「當時伸咗隻手出嚟，一個spot light喺上面打住，跟住就望住自己隻手，下一句對白唔記得咗。成個畫面白晒，嗰個感覺好似過咗半個世紀，其實可能係幾秒鐘㗎咋，跟住記得返之後一講，發覺自己成身標晒汗，好得人驚！好似突然間被困咗喺一個空間入面。」陳淑儀也表示曾經試過在台上腦中一遍空白，就算對手幫忙提對白，但自己也接不上。黃秋生聞言打趣說：「你去驗下好喎，你咁樣！你咁嘅年紀，小心啲呀！」

期間現場觀眾問到新演員通常會犯甚麼錯時，黃秋生直指新演員通常都會覺得自己很巴閉，還即時演繹：「阿導演呢度唔係咁呀，你個鏡頭應該咁樣擺呀！個劇本就寫過個新嘅畀你！」黃秋生坦言以前都曾經有類似的情況，更分享當時經歷：「因為個導演實在太差，你冇辦法。因為我嘅經驗實在多過佢吖嘛！」黃秋生更說：「我試過離譜到搵本《導演基礎》嘅書拍佢個頭添呀！我希望將本書拍落佢個頭入面！」最後黃秋生更笑謂，該導演現時已沒有活躍於這個圈。

此外，從演數十年的黃秋生，對於演出仍然要求很高，到今時今日仍然追求演技的突破和進步，近日他又買了一本關於演技改進的書籍，立即鑽研一番，網民都覺得他十分認真。