Deliveroo撤出香港│營運9年香港廣告精彩回顧：鄭秀文、古天樂拜年「恭略」 黃秋生和林海峰出鏡率最多

大件事！外賣平台戶戶送（Deliveroo）主動宣布，於香港的服務即將在4 月 7 日結束。Deliveroo在香港營運已有9年，在疫情期間，與其他外賣平台服務香港巿民，與不同餐廳合作負責外賣運送服務，提供不用外出也可以安心開餐。由於巿面上不少這類型服務，Deliveroo曾多次不惜工本，找來不少香港知名藝人拍攝廣告，經常會有驚喜。

Deliveroo公司表示，經過審慎考慮才作出決定，表示全因香港的食品配送巿場有多個特定因素，以致他們決定撤離。該平台接受訂單至4月7日，當天下午2時59分後，將不會再提供服務。

香港巿民對於Deliveroo相當認識，除了因為疫情期間，不少人都會使用這個外賣平台叫外賣，而且他們經常以香港知名藝人拍廣告做招來，廣告內容都相當精彩。2022年，他們曾經找來曾江，夥拍MIRROR 成員邱士縉（Stanley）拍廣告，廣告中曾江化身魔術師，當時成為話題，網民大讚80多歲的曾江寶力未老，有型有款，而這個廣告是他的告別作。

商台DJ林海峰是拍攝最多Deliveroo廣告的藝人，他曾經與黃秋生、盧覓雪和泰山等人拍攝多個廣告。其中一個廣告，黃秋生做廚師，而林海峰飾演餐廳內的侍應，大家都勾起二人一同合作拍攝的電影《誤人子弟》。

去年，林海峰在Deliveroo廣告中的拍檔，是演出電影《九龍城寨之圍城》成為城中熱話的劉俊謙和黃德斌。這個廣告由朱祖兒執導，劉俊謙的造型由服裝至假髮，全部由日本空運來港。當時一班演員都喜歡這個造型，還笑言劉俊謙的造型可以吸引北野武留意。

2022年的農曆新年，廣告的卡士陣容十分強大，有影帝、影后古天樂、鄭秀文助陣，聯同一班年輕演員：蘇豪、許賢、ANSONBEAN、Hillary及Locker來講拜年「恭」略，以應對親戚的各種高難度問題，內容搞笑又貼地。

周年慶祝，廣告上都會有新驚喜，慶祝5周年的時候，就以古天樂和鄭中基兩個拍檔一起拍攝，二人以鬥氣形式在廣告片段內出現，當時都令觀眾感到驚喜。

2024年農曆新年，為搞搞新意思，找來葛民輝、谷德昭、黃文慧和楊偉倫等人拍攝多款宣傳短片及廣告，換轉一批角色，令人感覺新鮮。

2023年，為慶祝公司在港營運8 年，Deliveroo集合6位重量級名人及新晉星級嘉賓演出全新廣告，黃秋生、林海峰及泰山化身廚神，聯同3位人氣女神盧慧敏（Amy Lo）、林熙彤（Hazel）及許恩怡（Natalie）合作演出，刷出新火花。當時的廣告十分出色，大讚Deliveroo的營商策略。