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13/03/2025

香港電影編劇家協會│郭富城憑梅藍天獲「最佳電影角色獎」 角色「上身」拿獎座講多謝 《破‧地獄》3演員曾入選五強

#香港電影編劇家協會 #破地獄 #臨時劫案 #陳茂賢 #衛詩雅 #爸爸 #最佳電影角色 #年度推薦劇本 #藝人 #影視娛樂 #郭富城 #黃子華 #許冠文 #劉青雲
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Text: wong lin lin rachel

　　香港電影編劇家協會，昨晚（12日）舉行晚宴，同時公布了「年度最佳電影角色獎」以及「年度推薦劇本獎」，去年在電影《臨時劫案》中飾演梅藍天的郭富城，打低了其餘四位對手：《破‧地獄》的黃子華、許冠文、衛詩雅，以及《爸爸》的劉青雲，獲得最佳角色獎項。

 

 

　　上月，香港電影編劇家協會公布了2024年度「最佳電影角色獎」，經過第一輪由編劇會會員提名之後，第二輪投票五組角色，以《破‧地獄》最人強馬狀，有三位演員入圍，分別是許冠文、黃子華和衛詩雅，與此同時還有《爸爸》的劉青雲及《臨時劫案》的郭富城。

 

 

　　經過會員投選後，昨晚大會公布結果，由郭富城《臨時劫案》中的梅藍天一角，榮獲「2024年度最佳電影角色」。其實，今年入圍五強的演員，各有支持者。早前香港電影金像獎宣布入圍名單時，郭富城已經獲得很多支持聲音，力撐他得獎。

 

 

　　《臨時劫案》的Facebook專頁宣布這喜訊，而身在外地工作的郭富城，並未能出席晚宴，只能在社交平台發佈手持獎座的照片，他以梅藍天在戲中最常講的對白致謝，他寫道，「很開心得到《香港電影編劇家協會》頒發『年度最佳角色獎』～給《臨時劫案》的梅藍天！我因為身在山西拍電影而未能出席領獎，但大會仍專程送上獎座，真的要講：『多謝！』同時亦恭喜麥導、阿斌、阿澄，一起分享這份嘉許！也謝謝『無限動力』 Angus 、Kinnie 的拍攝決心，還有多謝台前幕後的各位，及戲中每位演員，來一起成就出好角色和好電影！大家繼續為喜愛的電影加油。」 

 

 

　　此外，由陳茂賢和鄭緯機編劇的《破‧地獄》與翁子光編劇的《爸爸》，被大會會員投選成為「年度推薦劇本獎」，而王晶獲得大會頒發「2024年度榮譽大獎」。

 

 

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