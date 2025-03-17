第18屆亞洲電影大獎｜劉青雲首度奪亞洲影帝，安慰「囝囝」失落新人獎，《破‧地獄》獲最佳原創音樂獎

《第18屆亞洲電影大獎》昨晚（16日）在香港順利舉行，頒獎禮上雲集來自多個國家的電影精英出席，香港代表劉青雲憑電影《爸爸》首奪亞洲影帝獎項。他自豪地表示：「好開心《爸爸》係港產片。」雖然港產片巿道低迷，但劉青雲在台上表明對本地電影有信心。得獎不忘鼓勵戲中的兒子蘇文濤，失落了最佳新人獎項。

劉青雲憑著《爸爸》，擊敗了許冠文、長塚京三、崔岷植及彭于晏，首次奪得亞洲電影大獎的最佳男主角獎。從演數十年，劉青雲曾經奪得3次金像獎最佳男主角，今次升級成為亞洲影帝。他得獎時在台上致詞，對於港產片奪獎感自豪：「我好開心《爸爸》係港產片，我好多謝導演翁子光一直對我嘅信任，同埋畀咗呢個機會我。我要好多謝戲裏面嘅屋企人，包括谷祖琳，飾演我個女嘅Lainey（熊諾頤），雖然你無提名過，但其實我覺得你做得好好。仲有我戲裏面個仔蘇文濤，佢有提名最佳新人，雖然佢無攞獎，但唔緊要，你知唔知，我從來無提名過最佳新人，所以其實你好叻㗎。多謝大家，我對港產片係有信心嘅，大家一齊努力！」

至於最佳女主角，由印度演員沙哈娜·戈斯瓦米憑《桑托什》奪得，她曾經參演過多套Bollywood電影而為人所認識，她首次入選亞洲電影大獎便得到殊榮。

而香港話題作品、不斷突破票房紀錄的《破‧地獄》，同時亦走上國際，由朱芸編奪得最佳原創音樂獎，他是擅長演奏二胡的音樂人，近年開始為香港電影做配樂，同樣首次入選亞洲電影大獎便得到加許。

光希（Kōki）奪得亞洲飛躍演員獎，穿上低胸晚裝的她，上台以英文講得獎感受，甚為淡定。她接受訪問時表示，將會參與一部香港製作的影視作品：「為咗拍戲，唔介意為角色增肥、變醜，甚至剃光頭都可以，同時都好想挑戰拍動作戲。」光希都有留意香港電影，而她就特別留意動作演員楊紫瓊。

得獎名單：

最住視覺效果：金信哲、孫承鉉《破墓》

最佳造型設計：崔允銑《破墓》

最佳音響：杜篤之、杜則剛《默示錄》

新世代獎：吳慷仁

最佳美術指導：麥國強、周世宏《九龍城寨之圍城》

最佳編劇：穆罕默德·拉素羅夫《一念菩提》

亞洲飛躍演員獎：光希

最佳剪接：張嘉輝《九龍城寨之圍城》

最佳新演員：栗原颯人《青春末世物語》

最佳原創音樂：朱芸編《破·地獄》

最佳女配角：楊貴媚《小雁與吳愛麗》

最佳男配角：李康生《默視錄》

卓越亞洲電影人大獎：張東健、湯唯

最佳攝影：洪坰杓《哈爾濱》

2024年最高票房亞洲電影︰《熱辣滾燙》

最佳新導演：桑蒂亞蘇里憑《桑托什》

最佳女主角：沙哈娜·戈斯瓦米憑《桑托什》

最佳男主角：劉青雲《爸爸》

終生成就獎︰役所廣司

最佳導演：吉田大八《敵》

最佳電影：《乘著光的幻想》