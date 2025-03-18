「四叔」李兆基逝世｜「九年抱七」成佳話，派錢送樓！徐子淇誕四子女，獲逾10億港元獎勵！

恒基地產創辦人李兆基昨日（17日）離世，享年97歲，當時一家人在他身旁陪伴。人稱「四叔」的李兆基，從小拿著小本錢來到香港創業，當他年輕時，就算忙碌於建立事業王國，但仍然不忘照顧家庭。他是一個十分注重家庭和重義的人。作為大慈善家，不時捐巨額做善事，對家人亦愛錫有加。

「四叔」李兆基於30歲時與太太劉惠娟結婚，二人育有兩子三女，子女們長大後也開枝散葉，兒孫滿堂，最為人熟知的是「九年抱七」，長子李家傑透過代母產下3胞胎，而次子李家誠與藝人徐子淇婚後，亦為「四叔」李兆基帶來4個孫。當年他十分高興，與眾同歡，向員工大派1萬港元利是，合共派發了1500萬港元。

對於新抱徐子淇，「四叔」李兆基同樣厚待，2006年細仔李家誠迎娶徐子淇時，當年傳出畀出1億港元做禮金，而且開門利是都有100萬。他們的世紀婚禮在澳洲舉行，據悉花了約7億港元。2007和2008年徐子淇為李家誕下兩位千金李晞彤、李晞兒，「四叔」李兆基先後送出2個位於半山的倚巒豪宅，而且並以5000萬港元成立教育基金。2011年徐子淇第一位兒子李俊熹出世，「四叔」李兆基再向員工派發大利是，並且為孫仔成立3億港元教育基金，徐子淇二子出世時遇巿道低迷，就變得較低調。徐子淇為李家8年抱4胎，一家人獲得獎賞逾10億港元。

每次徐子淇到醫院生育期間，吸引大量傳媒在醫院外守候，「四叔」李兆基招待所有人，每天都為等候的傳媒提供豐富的食物，到時到候送上熱騰騰的早、午、晚三餐，十分周到。

「四叔」李兆基喜歡一家人一起居住，70年代在中半山建屋，並以當時太太劉惠娟中英文名字，將物業命為「惠苑」Eva Court。著重家庭觀念的他，抱孫後更是弄孫為樂，經常與孫仔孫女玩，一起游水、滑雪、扛乒乓球，動靜皆宜還跟小朋友一起寫毛筆字，一家人樂也融融。