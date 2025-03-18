《九龍城寨之圍城》日本票房過3.7億！古天樂、鄭保瑞率「城寨三子」型爆登上日本雜誌《anan》封底

香港電影《九龍城寨之圍城》在日本大熱，上映59日，票房超過3.7億日圓，入場人次超過20萬，非常厲害！「龍捲風」及「城寨四子」有型又打得，迷到不少日本女生，古天樂、林峯、胡子彤、張文傑及導演鄭保瑞更型爆登上最新一期日本人氣雜誌《anan》的封底，fans絕對要買一本珍藏！

2月底，導演鄭保瑞、古天樂跟「城寨三子」林峯、胡子彤、張文傑齊齊去日本「謝票」，慶祝票房破2億日圓，未夠一個月，票房再添1億！（圖片來源：IG@twilightofthewarriors）

日本人對香港的功夫片情有獨鍾，翻查資料，歷年在日本票房最高的香港電影，依排名分別是成龍的《A計劃》（1983年）、李小龍的《龍爭虎鬥》（1973年）及《死亡遊戲》（1978年），頭十位最「新」是第四位的《少林足球》，但都已經是2022年（日本上映時間）的電影！這次《九龍城寨之圍城》，可能因為有很多打鬥場面，再加上演員都是型男，所以令不少日本人再次留意香港電影！

這次雜誌《anan》的封底，記者說是2月底去東京謝票場完結後，即刻到影樓拍攝的。記者指5人都散發著巨星的光芒，有冷酷的氛圍，帶著令人聯想到電影角色的憂鬱表情，間中又會互相投以溫柔的目光，令在場的工作人員都非常興奮！很可惜少了「信一」（劉俊謙在電影中的角色名字），如果可以「龍捲風」加「城寨四子」齊齊做雜誌封面，就完美了！

導演鄭保瑞、「龍捲風」及「城寨四子」登上最新一期《anan》的封底，將於3月26日發售，即將出發去日本的朋友要留意了！

《九龍城寨之圍城》日本版的電影海報。

2月底出席東京「謝票場」的鄭保瑞、古天樂、林峯、胡子彤及張文傑。（圖片來源：IG@twilightofthewarriors）