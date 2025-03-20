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20/03/2025

衛詩雅憑《破‧地獄》獲芝加哥亞洲躍動電影節傑出演員獎 第6次榮獲殊榮

#影視娛樂 #陳茂賢 #傑出演員獎 #芝加哥亞洲躍動電影節 #破地獄 #朱栢康 #黃子華 #衛詩雅 #許冠文 #香港電影
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Text: wong lin lin rachel

　　《破‧地獄》加長版將於4月4日上映，電影的好消息更一浪接一浪，女主角衛詩雅憑這套電影再度得獎，榮獲芝加哥亞洲躍動電影節頒發「傑出演員獎」，表揚她出色的演出。這次已經是她憑這套電影得到的第6個獎項，她感激戲中「父親」許冠文掌摑，滿足她演出的旅程。

 

 

　　由黃子華、許冠文、衛詩雅和朱栢康主演的《破‧地獄》，不斷獲得電影獎項殊榮。近日再傳來喜訊，新婚人妻衛詩雅愈來愈旺，獲芝加哥亞洲躍動電影節頒發「傑出演員獎」。衛詩雅已經憑這套電影贏取了6個獎項。她感激團隊們的協助，令她能自信地去演這個角色，而且讓她不斷進步。

 

 

　　衛詩雅為了這套電影，十分勤力，提早半年學習「破地獄」的技巧，而且她跟許冠文和朱栢康有大量的感情交流戲，亦令她不能鬆懈，在片場拍攝前經常坐在一角沉默不語投入角色，陳茂賢導演在旁引導使她更能入戲，而她的努力是絕對沒有白費，為她帶來不少獎項。

 

 

　　戲內一幕衛詩雅要照顧癱瘓坐輪椅的父親許冠文洗澡，期間二人於浴室內起爭執，她表示：「現場環境好窄，連轉身都好艱難，情緒同動作嘅配合都要適當地處理，嗰幕老竇需要被花灑淋身，抗拒我幫佢沖涼，情急之下被佢摑一巴。嗰日拍攝要份外小心，因為天氣驟降，唔想凍親老竇，事前同導演、攝影師溝通好，拍得好順利。」她感激許冠文的掌摑，也很享受這一次精彩的演出旅程。

 

 

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