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21/03/2025

謝婷婷「姊弟戀」男友夠猛料！ 澳洲大學學霸，大型家居連鎖店五年升做總監

#姊弟戀 #影視娛樂 #sara #藝人 #謝賢 #謝婷婷 #謝霆鋒
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Text: wong lin lin rachel

　　42歲謝婷婷淡出娛樂圈返回加拿大生活，2019年突然公開，自己已為人母，誕下女兒Sara，但對於丈夫身分一直成謎。直至今年的情人節在社交平台放閃，公開了跟靚仔外籍男友的合照，一家三口樂也融融。近日，被踢爆男方的底細，原來是一個人才。

 

 

　　謝婷婷為照顧女兒Sara，已長居加拿大，不時見到她分享跟女兒的生活照。不過她很保護女兒，從來也沒有公開過女兒的樣子。直至2月情人節的時候，她竟然主動公開認愛，貼出多張與靚仔外籍男友的照片放閃，在其中一張三人合照上，見到女兒掛著的證件，全名寫著「Sara Dejaeghere」，間接透露了女兒生父身分。

 

 

　　近日，謝婷婷的外籍男友身分被曝光，名為Mathew的他來自澳洲，於Swinburne University of Technology工業和產品系畢業，成績出眾，於修讀課程期間曾經獲得全額獎學金。畢業後曾經做過零售、地產、傳媒等工作。5年前去到加拿大，在一間大型家具零售連鎖店工從事貿易和商業方面的工作。不久之後被公司器重，由助理經理、總經理不斷升職，2年前升為零售總監，負責領導北美零售策略。

 

 

　　有傳媒推算Mathew比謝婷婷較年輕，現年約34、35歲，二人沒有年齡界限譜出姊弟戀。謝婷婷入行以來，對於自己的戀事都刻意低調，曾經跟「鷹眼」傑若米雷納（Jeremy Renner）傳緋聞，傳得鬧哄哄一段時間，後來男方直接否認，表示二人只屬好朋友關係。就連她的家人也不知道她當日秘密生女，傳媒問到謝霆鋒時，他坦言看報道才知道消息，而問到父親謝賢，他罕有地支吾以對，表示不知道如何回應。不過，今年農曆新年謝氏一家見面，謝賢見到孫女笑逐顏開。

 

 

　　

 

 

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