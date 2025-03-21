周末入戲院推介：張家輝執導新作《贖夢》贖罪得解脫、曾獲英國影展「最佳導演」殊榮《淺淺歲月》，葉童探索愛的真諦

最近中、西猛片不斷出爐，絕對是戲迷福音！本地有張家輝執導的《贖夢》，驚慄懸疑片種，從夢中一層層解開疑團，同時亦解開心結。另外兩套來自日本，分別有木村拓哉和松隆子主演的電影，前者勵志、後者愛情浪漫。而已經上映一段時間的《淺淺歲月》由兩位好戲之人葉童和謝君豪主演，夫妻間經歷「生離死別」，情感五味紛陳探索愛的真諦，與現今社會都市人脆弱的感情有很大的反差。還有荷里活得獎電影《米奇17號》，有趣的複製人話題，亦大有口碑。

已上映的電影：

1.《淺淺歲月》

由陳果監製、葉童和謝君豪主演的《淺淺歲月》，講述一對青梅竹馬好友，橫跨多年的感情故事，探討傳統的家庭關係和愛情。故事講述葉童和謝君豪結婚後，育有一對子女，但分隔兩地居住，各自在生活中承受現實中帶來的衝擊。

夫妻關係，因謝君豪有外遇而面臨婚姻破裂，但葉童並沒有放棄二人多年來的感情，並且獨子照顧子女的同時，默默期待丈夫能「浪子回頭」。多年後，謝君豪患病，葉童仍然對他不離不棄，悉心照顧，陪伴丈夫走完人生的旅途。故事當中描述了妻子濃濃的愛意。

眾所周知，葉童和謝君豪都屬好戲之人，加上造型上的配合，使一對曾面臨感情考驗的夫妻，最後在互相諒解下得以釋懷。反映現今社會都巿人感情的脆弱，引發觀眾共鳴。雖然這套電影宣傳並不算多，但口碑大好。

2.《米奇17號》



另一套正在上映的電影《米奇17號》（Mickey 17），由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、麥克雷法路（Mark Ruffalo）、Steven Yeun、娜奧美艾奇（Naomi Ackie）等實力派奧卡斯演員主演。電影改編自科幻小說《米奇7號》，由韓劇《上流寄生族》導演奉俊昊把電影以太空殖民為背景，以幽默手法，帶出現今社會人類對生活和工作的麻木，活成沒靈魂的社畜，並且對社會上流階級的諷刺。



羅拔柏迪臣飾演戲中的「社畜」，和宇宙探索計畫的消耗工「米奇」，被送往太空工作，聘用他的公司發明「人體列印」機器，一旦他意外死亡，公司將會列印新的米奇，逼使他繼續各樣工作。同時，羅拔柏迪臣由演出過《哈里波特4》，至《吸血新世紀》到現在，觀眾可以看到他演技的轉變。

3.《狙獷派建築師》



由荷里活男影帝艾哲倫保迪（Adrien Brody）主演的《狙獷派建築師》，故事講述匈牙利裔猶太建築師拉斯洛托特（László Tóth）從納粹大屠殺中倖存，移民至美國展開新生活，尋找「美國夢」，並等待正在東歐囚禁中的妻子回到自己身邊。他帶著夢想定居費城，卻遇到懷才不遇以及不公平的對待，不斷奮鬥，最後領悟到在美國生活追求的夢是一場泡影。

艾哲倫保迪憂鬱的眼神，演活了角色受盡歧視的男主角的挫敗和傷心感覺。他曾經在29歲，憑電影《戰地琴人》獲得奧斯卡影帝，至今仍保持最年輕影帝的紀錄。《狙獷派建築師》使他大豐收橫掃多個電影頒獎禮，分別在今屆的金球獎和奧斯卡金像獎中贏得影帝。

4.《門逃》



另一套外語片，由曉格蘭特（Hugh Grant）主演的驚慄片《門逃》，故事講述蘇菲戴卓爾（Sophie Thatcher）和嘉兒伊斯（Chloe East）分別飾演的教會傳教士巴恩斯和帕克斯頓，二人向曉格蘭特飾演的獨居男子列特傳教，卻迎來生命危險，兩女子遭他設計陷害被困，她們求救無門，被迫跟這名反宗教狂熱分子展開心理困獸鬥。

這套電影去年11月在美國上映，低成本製作，製作費不足1000萬美元（約7800萬港元），但在當地叫好叫座，全球票房約有4.6億港元，不過在香港上映時遇著其他電影《哪吒之魔童鬧海》、《米奇17號》及《驅魔黑修女》同期上畫而被忽視。

準備上映電影：



1.《贖夢》3月27日上映



而即將上映的電影也相當吸引，由張家輝執導及主演的《贖夢》，去年尾開始已經參與外地不同影展，大受好評，他更憑此作品榮獲英國曼徹斯特Grimmfest電影節「最佳導演」殊榮。這戲即將於3月27日香港正式上映，電影還有劉俊謙、陳法拉、袁富華、朱晨麗、李凱賢及袁綺雯參演，許恩怡特別演出。電影宣傳語句：「最揪心的過去 最勾心的傷痛」，故事講述張家輝和陳法拉飾演一對夫妻，因一次投資嚴重失利，陷入一個萬劫不復的巨變，令人生開始墮入夢魘中。同時夢境亦反映內心世界，若要逃過噩夢，現實生活中，還是釋懷打開心結。

陳法拉在電影內大部分演出，角色需要陷入陰沉之中，她拍攝時要狂叫，並且在街上赤腳狂奔。其中一幕企圖跳樓，情緒激動，但陳法拉對今次演出大叫過癮。劉俊謙同樣拼命演出，他飾演精神科醫生，因過去經歷使他困惑，經常陷入可怕夢境之中。其中一幕水底掙扎戲，由於拍攝當日天氣突驟降，令他上水時一度辛苦到透不過氣。這戲還有劉德華特別演出，他跟張家輝飾的男主角蔡卓強，將會有很大的關連，但戲中並沒有交代，似乎是開續集的伏筆。

2.《摘星廚神-巴黎夢》3月27日上映



這套電影以日劇《摘星廚神》做骨幹，也是電影《摘星廚神東京特別篇》的續集。在劇集中，木村拓哉飾演的天才廚師尾花夏樹曾暗示之後出國，似乎已預告會去外地發展的一集。今次Grand Maison Tokyo餐廳獲得迷芝蓮三星後，去法國開新餐廳，加入新成員甜品師傅玉澤演（韓國男團2PM成員）爭奪世一之名。在當地遇上不同的阻滯，更因為一場盛宴中失誤而被迫返回日本。

3.《穿越時空の初吻》3月26日上映



日本電影《穿越時空の初吻》由演員松隆子和松村北斗主演，這是一個講述穿越時空的愛情故事，講述二人原本相愛，但結婚15年後，二人愛情變成淡而無味的感情，後來松村北斗意外身亡，飾演太太的松隆子忽然能穿越回到15年前，重遇年輕時的丈夫，她多次穿越時空，希望能夠改變丈夫遇意外的悲慘厄運，最後她無奈發現，只能放手不再相戀，二人的結局才有可能改寫。

這套電影，由塚原亞由子執導，以及曾創作《東京愛情故事》、《最完美的離婚》、《四重奏》及《她和他的戀愛花期》等細膩愛情故事，引發觀眾共鳴的坂元裕二攜手合作，透過穿越時空，講述現今的愛情觀。