旺角新寶戲院將於3月31日結業，古天樂及田啟文談演藝業寒冬

受到環境經濟因素影響，不少店舖結業，而戲院也受到極大影響，電影業的情況亦開始告急。由去年開始陸續有戲院結業，早前北角新光戲院亦無奈結束歷史任務，而位於旺角新寶戲院將營業至2025年3月31日，並於4月1日正式結束營業。劉青雲曾表示願意減片酬接戲，古天樂日前慨嘆就算肯減薪酬也未必有戲開，而且將會跟政府開會磋商對策。田啟文則坦言擔憂情況，形容香港電影業進入冰河時期，上半年業內開戲不足十部。

繼新光戲院結業後，旺角新戲院亦宣布4月1日正式結束營業，不少巿民都感到婉惜，並表示要買飛入場睇戲作最後支持。去年開始已經相繼有9間戲院停運，包括：嘉禾啟德戲院、總統戲院、九展星影匯、旺角朗豪坊Cinema City、MCL海怡戲院、九龍城廣場影藝戲院、北角匯ACX戲院、荷里活廣場MCL戲院及暫停營業的嘉禾V WALK戲院，累計至暫時已有11間未能如常營運。

香港的電影業界同樣出現令人擔憂，由去年開始已經不斷有傳聞指，電影公司不敢亂投資開戲，演員及其他工作人員未必有工作。而劉青雲早前在訪問時也曾透露，在這大環境下願意減片酬，一起共度難關。日前香港電影工者總會舉行2025年度春茗晚宴，會長古天樂表示支持，相信大家在沒有工作下，不用呼籲，大家都願意減人工，不過情況是就算肯減片酬，都未必有電影開拍，而且據他所知，業內不少前線工作者已轉行，但他希望大家可以堅持下去。古天樂坦言行業需要一段時間才能復甦，稍後亦會跟政府有關部門見面，向政府表達娛樂圈的情況，望有好消息。

另外，田啟文在現場訪問時表示，早前他曾形容香港電影業步入寒冬，但現時覺得要改口為冰河時期：「暫時去到上半年，開戲嘅數量唔夠10隻手指！已經諗緊方法將陽光帶返入冰河時期，希望出年可以有轉機。」

就算日子再艱難，仍然有不少業界人士不想放棄，古天樂的天下一電影製作有限公司，聯同其他公司投資，由廖婉虹監製，卓韻芝執導及編劇，古天樂、游學修、袁澧林及潘燦良等領銜主演的《送院途中》剛宣布5月1號正式上映，更發放了電影海報和預告片。預告片中除了連場救護場面，帶出不同個案，呈現出古天樂、潘燦良和游學修飾演的角色，對救護員的工作之熱愛和取捨，以及如何支配了自己一生。古天樂飾演的馬志業（馬Sir），面對抉擇，是放棄自己最擅長的救護工作，還是與囡囡移民他鄉，開展人生新一頁？而即將退休的余濟龔（潘燦良飾演）心情複雜，與曾經出生入死的救護車多年為伴，正如他所言：「這車很奇怪，有時連自己也不知道向前行駛著？還是被這車困著？」至於向來按本子辦事的王維（游學修飾演）則思考著該用甚麼心態重新看待這份工作。何去何從，初心不變，最終仍肩負起每一次拯救的重任，但過程中又如何面對大家所不知的生死抉擇、複雜命題。



