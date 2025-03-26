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26/03/2025

「億萬駙馬」伍富橋太太遭遇網路詐騙：購買多套商務艙機票損失近4萬元，分享經歷以防他人上當

#旅行社 #影視娛樂 #伍富橋 #梁兆楹 #網絡詐騙 #李司棋 #藝人 #提防騙子 #商務機票
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Text: wong lin lin rachel

　　政府經常作出呼籲，提醒巿民要提防騙子，但「中招」的人仍然滿街都是。李司棋早前曾經透露遇電話騙案的經過，更以經典劇集角色「荷媽」霸氣嚇退對方。近日，再有藝人中招，被稱為「億萬駙馬」的伍富橋，他的太太梁兆楹（Shirley）於網上受騙，墮入買假機票騙局，她買了4套平價商務艙機票，涉事款項總共38,000元，伍富橋氣得將整個騙局公開。

 

 

　　伍富橋近日在個人社交平台，公開了太太Shirley瀏覽網頁期間，發現一個廣告售賣平價機票，由於二人喜歡外遊，相信是打算計劃假期去旅行，Shirley很快便聯絡對方，雙方展開對話不久便進行交易，購買了4套商務艙機票。

 

 

　　當初Shirley覺得有單據，兼且有認證，才沒有起疑心。對方要求她將每張價值9500港元的機票金額，總值38,000港元分4次過數，她開始有疑問為何要這樣做，對方回答了一堆公司政策，還聲稱分開過數，可以方便日後如有需要更改機票，當時她覺得有入帳名稱應該算是安全。

 

 

　　Shirley將所有款項過數後，才發現收帳戶口並不是該旅行社的名字，已經立即跟對方對質。另外，購買時對方講明會在15分鐘內收到電子機票，但她卻沒有收到。而對方還講了一大堆說話解釋後，竟然企圖再說服她再購機票。

 

　　最後，Shirley在網上搜尋，才發現旅行社曾在專頁出公告，公司被盜用名字，已經很多人曾經上當被騙。她知道應該不能追究收回款項，但仍然報案處理，並且公告出來以免再有人受騙，「雖然知道一定係追唔番㗎啦，亦都冇抱過希望，想笑嘅都可以盡情笑，出Post係因為希望唔好再有人畀人呃就好啦！自問都精明咗30年，但原來真係會有發瘟嘅時候。」經一事長一智，相信日後會做個精明消費者。

 

 

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