Netflix《混沌少年時》一鏡到底拍攝掀話題！破收視紀錄、英國首相追看，4大賣點不容錯失

最近在Netflix上線的英國迷你影集《混沌少年時》（Adolescence），由拍攝手法至各位出色演員的表現，自播出以來引起大眾廣泛討論，還打破不少收視紀錄，成為史上最熱門英國劇集。當中的4大賣點，觀看時要落足眼力收看。

《混沌少年時》的劇情描述一名13歲男孩，涉嫌謀殺同班女學生的故事，僅4集的故事，能夠一播映成為大熱，並且故事內涉及校園霸凌、厭女情節等網路文化，大家探討了更深層的社會問題，引起公眾討論，甚至戲中提到年輕人用手提電話程式內的Emoji圖案的潛藏意思，每樣細節都受到觀眾關注。

根據Netflix官方公布的全球排行榜，《混沌少年時》在首播4天，創下2,430萬觀看次數，並在3月17日至23日期間，再創下4,200萬的觀看人次，登上Netflix全球最熱門影集榜首，遠遠拋離僅次其後第二位的《白色官邸殺人事件》（The Residence），首週觀看次數為640萬，和第3位的《逆轉狂籃》（Running Point），觀看次數為350萬。

近期英國受歡迎的原創影集是《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer），今次《混沌少年時》已超越了它。能有這麼大魔力，全因拍攝手法甚高，每集都以一鏡到底的拍攝手法，揭露現今當地年青人的心理問題，還有心埋學角度探視校園霸凌、厭女情節等網路文化的社會問題。難怪連英國首相施紀賢（Keir Starmer）跟家人一起觀看後，考慮在議會和學校內播放該劇。

這套劇的賣點相當多，男主角由英國15歲少年演員Owen Cooper與男演員Stephen Graham主演，年輕演員Owen Cooper首次演出，演技已帶給觀眾驚喜，能掌握角色的情緒，而且表現到位，完全不像「初哥」。加上一鏡到底拍攝，演員和拍攝組在事前要有充份溝通，為免出錯累全組人由頭拍攝，演員們要記著每一個步驟、進度、對白、走位，對於一個剛接觸拍戲的小朋友來說難度甚高，但他完全勝任。

以「一鏡到底」的拍攝手法，Netflix官方也保證拍攝不涉及任何剪接或CG後製，所以絕對考驗劇組的配合，而戲內有很多少年演員，拍戲經驗不足，合作上難度更高。劇組以巧妙的鏡頭角度，帶出劇集故事的層次感。其中一幕Owen Cooper跟心理醫生對談的文戲，鏡頭角度已經千變萬化，令觀眾不會感覺沉悶。

拍攝時，有NG場面也難免，根據Netflix公開幕後製作所指，《混沌少年時》每集綵排時間約花3星期，每一集演員和幕後劇組人員要多番練習對戲，才可以減少失誤。若有些微出錯，分分鐘需要整段故事重拍。而且拍攝時，每日只能拍攝最多2個Take。據悉，每集最終第1集拍了2次、第2集拍了13次、第3集拍了11次，最後第4集拍了16次。這劇如此受歡迎，整個製作團隊花的心機都是值得的。