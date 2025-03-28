3月尾新戲速遞：《破‧地獄》加長版登場！《狗狗打官司》同期上映，獲康城影展獎項的動物主角

又係時候入戲院睇戲，來到3月尾新一輪猛片又出爐。萬眾期待的《破‧地獄》將會在清明節上映，觀眾可以再度入場沉浸式欣賞此戲。同時這個星期亦是動物的天下，有荷里活得獎猛片《貓貓的奇幻漂流》出場，還有關於動物做題材的電影《狗狗打官司》，狗狗主角更在康城影展得獎，十分威水的。至於講述香港流浪動物的紀錄片《毛家》將於7月上映，但高先電影院將於4月6日舉行人寵特別場，喚醒更多人關注香港的流浪小生命，十分有意義。

1.《狗狗打官司》4月3日

由法藉瑞士女演員娜迪西亞多斯（Laetitia Dosch）首次自編自導自演作品《狗狗打官司》，電影講述娜迪西亞多斯扮演的律師艾薇兒，以接手毫無勝算的案件而聞名，屢戰屢敗的她下定決心要贏得一場勝利，最新挑戰係為一隻因屢次咬人而面臨人道毀滅的狗狗毛仔辯護。艾薇兒出盡奇招，為中世紀以來第一隻為其行為受審的狗狗洗脫罪名。審訊過程笑料百出，但同時艾薇兒挑戰法律制度，為女權和動物權益發聲。

娜迪西亞多斯首次執導已經入選今年多個國際影展，包括康城影展、盧卡諾影展、釜山國際電影節，以及台北金馬影展。而電影中主要角色的狗狗Kodi，都十分威水，在本屆康城影展奪得「狗狗金棕櫚獎」。娜迪西亞多斯表示有這個電影構思，全因一位影迷告之在瑞士有一隻狗咬傷了3個人而受到審判，面臨人道毀滅的威脅。這件事引起大眾爭論，同時啟發娜迪西亞多斯創作這劇本，賦予人類思考和深入探索的空間。

2.《貓貓的奇幻漂流》（Flow） 4月4日

《貓貓的奇幻漂流》勇奪奧斯卡及金球獎最佳動畫，成為首部拉脫維亞得獎作品。一套以末世將至做主題的故事，黑貓的家園被淹沒，惟有登上小船避難，展開一段奇幻漂泊之旅。旅途上遇到不同的動物，一起穿越異域仙境，經歷不同危險，由孤獨一個至到最後相識滿天下的故事。

這套戲被譽為「近年最佳動畫」，它甚至擊敗迪士尼的《玩轉腦朋友2》，成為首部拉脫維亞得奬奧斯卡作品。而且更會跟本地香港沉靜多年的四格漫畫《牛仔》，跟《貓貓的奇幻漂流》聯乘合作，在4月4日上映日起，安排本港製作的6分半鐘動畫短片《牛仔返嚟喇！》，獨家在百老匯院線播出《貓貓的奇幻漂流》的所有場次前放映。

3.《破‧地獄》 4月4 日

《破‧地獄》由黃子華、許冠文、衛詩雅、朱栢康主演，橫掃今屆香港電影金像獎18項提名、兼且是香港史上票房No.1華語電影，加長版終於在千呼萬喚之下登場。據知，《破‧地獄》加長版本，會沿用在大阪亞洲電影節播放時的版本，片長約139分鐘，比原本播出版本多13分鐘。主要加插了兩個場口，其中一個是衛詩雅在救護車上，未能成功救到病人而哭泣的部分：另一個就是岑珈琪客串的部分，到時將會交代魏道生（黃子華 飾）的家庭背景，令故事人物角色更突出。

4 《毛家》

《毛家》內容講述由2019年至2023年追蹤香港民間團體「毛守救援」的動物拯救過程，紀錄流浪動物由無家到「毛家」（毛孩的家）約40個個案，有些流浪動物遭遇被虐待、被砍掉半邊頭顱、或傷口潰爛、被蛆蟲侵蝕而被遺棄等殘酷對待。同時有些動物因外貌不討好而留在狗舍內終老。

這套電影將會在7月正式上映，高先電影院推出《毛家》人寵特別場！門票現已開賣！觀眾可帶同寵物一起觀看這套紀錄片。詳細資訊可參考高先電影院Facebook專頁：

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日期：2025年4月6日（星期日）

時間：下午4時正（請提早至少30分鐘到場）

地點：高先電影院

票價（成人）：HK$150

票價（狗隻）：HK$150

*主人及狗隻均須單獨購買一張戲飛

**導演區焯文將出席映後分享