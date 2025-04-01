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01/04/2025

張國榮逝世22年 摯愛唐鶴德分享昔日照片，深情剖白：「誰能代替你地位！」

#愚人節 #影視娛樂 #逝世22年 #張國榮 #唐鶴德 #榮迷 #藝人 #文華酒店
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Text: wong lin lin rachel

　　香港巨星張國榮於2003年4月1日跟全港巿民開了一個最大的玩笑，選擇輕生，終年只得46歲。今日是張國榮逝世22年，一如以往來自世界各地的一班「榮迷」，到達中環文華酒店門外，擺放鮮花和心意卡悼念。而他人生的摯愛唐鶴德在個人社交平台貼了張國榮生前照片，寫道「誰能代替你地位！」來表心跡，在幻變的一生，仍然期待張國榮的愛。

 

 

　　張國榮逝世22年，他的朋友、榮迷到現在依然感到心痛。榮迷一如以往，陸續去到中環文華酒店門外送上鮮花、心意卡來悼念他，大家仍然十分傷感。而張國榮的摯愛唐鶴德，在個人社交平台，貼出張國榮的昔日照片，除了有張國榮旅行時的照片外，還有他在電影《霸王別姬》的造型照，以及台上獻唱的影片，背景音樂則選用《Monica》，唐鶴德還寫著，「誰能代替你地位！」，並加上玫瑰花及心形Emoji符號，以歌詞表達對張國榮的愛意和思念。

 

 

　　這些年來，唐鶴德仍然是「有心人」，對張國榮念念不忘，無論在對方的死忌或冥壽，都會發文悼念，更不時分享以往二人的合照，與榮迷一同懷念張國榮。至於唐鶴德的住所，仍然擺放著他們的合照。

 

 

　　其他來自世界各地的榮迷一樣有心，每逢這一天的來臨，他們也會帶著鮮花及心意卡去到中環文華酒店，悼念張國榮。酒店門外總會出現一片花海，而且人山人海，圍觀的人都感觸落淚，場面經過多年後，每年的這一天仍然十分傷感。

 

 

　　曾經有外地網民，來港悼念張國榮後，於翌日再次去到文華酒店門外，了解一下現場的花海會如何處理。原來一班榮迷自發地在現場協助，清理所有鮮花，把現場打理得妥當後才離開，這件事令唐鶴德感動，也曾經分享這個片段。

 

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