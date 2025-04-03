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03/04/2025

謝霆鋒私人送出20張演唱會飛！啟德演唱會一票難求 回應歌迷訴求送飛 再預告送神秘盲盒

#藝人 #啟德 #啟德主場館 #著數 #謝霆鋒 #Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會 #影視娛樂
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Text: wong lin lin rachel

　　謝霆鋒即將在本月底在啟德主場館舉行《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》，相隔25年後再於香港舉行個唱，歌迷反應相當熱烈，多次加場，可惜仍然有不少人未能成功購買門票，連日來在社交平台叫苦連天。謝霆鋒似乎聽到大家的呼喚，昨晚（4月2日）在Threads宣布：「我私人送20張演唱會飛俾大家」！

 

 

　　自從謝霆鋒宣布會在啟德主場館舉行演唱會，歌迷已經四處撲門票，可惜反應熱烈，就算加場也未能滿足大家的訴求，依然有不少人在社交平台吐苦水，表示未能買到門票。謝霆鋒有留意到大家的慘況，昨晚在社交平台出帖文，企圖盡量解決困難，決定私人送出門票，「最近都仲有好多人DM我／Tag我話買唔到飛，好想睇我演唱會，不如咁啦！多嘅我真係冇辦法，我私人送20張演唱會飛俾大家，但係我未諗到點樣送俾大家，等我諗吓先。」

 

 

　　不少歌迷找回2000年謝霆鋒於紅館舉行首個演唱會的門票，苦苦哀求來舊票換新票，甚至有不少出位留言，用盡方法令謝霆鋒見到，「十幾年前同前夫講過，你開演唱會一定要去睇！雖然而家已經唔係同佢去，但我真係好想睇，係我嘅青春，可惜買唔到飛」、「90後當你係影星，00後當你係大廚，得我哋80後知道：謝霆鋒 = 歌手！細個聽卡式帶，依家想入場聽現場，後生仔讓讓啦，唔该！呢場EVOLUTION係屬於我哋老粉嘅」、「留名！你叫我食蝴蝶都可以」。

 

　　相隔數小時後，謝霆鋒又出帖文，再吊大家胃口，「你哋話我送20張演唱會飛邊度夠滿足晒咁多人，又話攞到嘅機會好渺茫，你哋嘅訴求，我完全聽到晒，但我手頭上只可以攞到20張飛送俾你哋！不過我又諗到第二樣禮物送俾大家！就係再加送演唱會神秘盲盒，名額20個，但神秘盲盒係乜嘢就唔同大家講住，不如等我諗吓點樣送啲飛同演唱會神秘盲盒先，再畀啲時間我。」

 

       在最新的一則分享帖文內，謝霆鋒終於宣布得到演唱會門票的玩法，「大家有興趣想攞到我演唱會飛或者我演唱會盲盒嘅朋友要聽住啦！我決定玩《逆行》鋒狂唱挑戰 ！唱我嘅新歌《逆行》 我會錄我嗰part，跟住盡快IG出片畀大家Remix玩，限時72小時，大家可以以任何形式同我唱《逆行》都得，例如你鍾意滑住雪 、煮嘢食 、玩結他都無所謂㗎！ 記得玩完Tag 我 ，被我揀中嘅話你就可以自己選擇演唱會飛或者演唱會神秘盲盒！ 記得由我出片計，限時72小時。」

 

 

　　此外，近期謝霆鋒花不少時候跟歌迷互動。除了活躍於社交平台外，還舉行不少活動，勾起大家的回憶，上星期周末，把自己心愛的結他收藏品，於香港各個地區進行展覽。以往他經常在台上「表演」打爛結他，當日的結他碎片，同樣也有展出。

 

 

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