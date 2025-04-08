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08/04/2025

44歲廣末涼子遇車禍，涉在醫院傷人被捕！當紅時期疑飽受壓力精神失常坐路邊

#影視娛樂 #車禍 #被捕 #日本藝能界 #廣末涼子 #沙灘小子 #悠長假期 #反町隆史
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Text: wong lin lin rachel

　　44日本女星廣末涼子在日本被捕，根據日本傳媒報道，原因是她於4月8日涉嫌在靜岡縣掛川市一間醫院內襲擊一名護士。事件發生後，她所屬事務所R.H.發出道歉聲明，並且宣布廣末涼子暫時停止所有藝能活動。

 

 

　　廣末涼子被捕後，日本警方透露，有疑犯於4月7日下午6點左右乘坐私家車，沿新東名高速公路駛至靜岡縣掛川市，期間私家車與一輛大型拖車發生碰撞，有路經的司機拍到意外現場，從影片見到，她所乘搭的私家車，車頭嚴重損毀，車上乘客因受傷而送院。到4月8日約在凌晨0時20分，於島田市一間醫院等待治療期間，有人疑用腳踢了一名37歲女護士，並且肉緊得抓著對方的手臂，令該名女護士受傷，事件仍在調查疑犯動機。 

 

 

　　廣末涼子的事務所R.H.立即在社交網頁發表聲明交代事件，表示她駕車到靜岡縣期間，遇到交通意外，送院治理時，曾感到驚恐，導致一名醫護人員受傷。事務所向該名受害人及相關人士衷心致歉，並且宣布廣末涼子的活動暫時停止。

 

 

　　廣末涼子曾被封為「20世紀末最後的美少女」，憑著甜美外表成為許多宅男心中的女神。就算已經44歲，因保養得宜，仍受男士歡迎。她經歷過兩段婚姻，育有三子女，但不止一次傳出軌，部分對象更是有家室的人。最近一次是2023年跟米芝蓮星級名廚鳥羽周作傳緋聞，曾被發現到酒店密會，被問此事時她激動否認。另一次於2014年有傳她與《龍馬傳》同劇年輕演員佐藤健幽會，有傳媒影到她夜訪男方寓所並留宿一宵。

 

　　廣末涼子行為經常令人嚇一跳，16歲入行，1997年與反町隆史拍《沙灘小子》一炮而紅後，由於太紅常被偷影令她飽受壓力，曾經傳出精神出現問題，衣著暴露、兼且在車站當眾拉裙，甚至曾經呆坐街頭，行為異常。而且在事業高峰期，她於2003年突然奉子成婚。不過，無損她的工作，到現時為止仍活躍於娛樂圈。

 

 

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