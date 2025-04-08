麥當娜與艾頓莊結怨20年，突然破冰相擁合照 公布將會再度合作推出新歌

美國流行曲女王麥當娜（Madonna）以及英國樂壇殿堂級歌星艾頓莊（Elton John）昔日曾經是老友，但麥當娜因不滿老友當眾批評表演，兩人鬧翻後不相往來二十年。近日，二人關係終於「解凍」，由麥當娜主動破冰，之後她還在社交平台主動分享二人相擁合照。

66歲麥當娜，以及78歲的艾頓莊，二人歲數加起來超過140歲，終於可以放低過往心結，重修舊好，日前還相擁合照。麥當娜在個人社交平台分享照片，還自爆日前觀看對方的藝節目《周末直播》（Saturday Night Live）的現場表演。

麥當娜長文訴心聲，她寫道，「我們終於和解了!!! 這個週末我去看了@eltonjohn 在 SNL 上的表演!! 我記得當我還在上高中的時候，有天晚上我偷偷去底特律看艾頓莊的現場表演！這是一場令人難忘的表演，讓我了解到音樂的力量。高中時看到他的表演改變了我的人生軌跡。我從小到大都覺得自己是個局外人，看著他在舞台上表演讓我明白，與眾不同、脫穎而出、走一條人跡罕至的路都是可以的。事實上，這很重要。幾十年來，當我得知自己如此敬佩的人竟然公開表示不喜歡我做的表演時，我感到很痛心。我不明白。有人告訴我艾頓莊是 SNL 的音樂嘉賓，所以我決定去參加。我須要去後台和他對質。當我見到他時，他說的第一句話就是『原諒我』，我們之間的牆就倒塌了。寬恕是一個強而有力的工具。幾分鐘之內。我們正在擁抱。然後他告訴我，他為我寫了一首歌，他想合作。就像一切都回到原點了!! 你可以告訴所有人，這是你的歌…」

在帖文中，見到是艾頓莊首先開口向麥當娜道歉，而麥當娜口中曾經聽到別人轉述被老友公開批評，應該是2004年艾頓莊獲獎致詞，爆粗指麥當娜表演時「咪嘴」一事。這件事成藥引，令二人關係破裂，2012年艾頓莊接受一個訪問期間，再度爆粗批評麥當娜和Lady GaGa 無禮，更以「年華老去的脫衣舞孃」來形容麥當娜。後來，艾頓莊曾推出自傳，文中有向麥當娜道歉，覺得自己說錯話。今次二人重修舊好，作為前輩的艾頓莊也有轉發麥當娜的帖文，還形容這個世紀擁抱和合照，是一個很療癒的時候。