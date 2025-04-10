「四叔」李兆基逝世｜4月27日香港殯儀館設靈，翌日舉行團體公祭，11位孫子女及曾孫名字曝光

恒基地產創辦人李兆基於3月17日逝世，享年97歲。家屬在報章刊登訃聞，宣布了人稱「四叔」的李兆基後事安排。李兆基將於本月27日在香港殯儀館設靈，翌日上午將會舉行團體公祭。從報張上刊登的訃聞上，兒孫滿堂的他，11 位孫子女，以及2名外曾孫的名字曝光。

訃聞內透露李兆基3月17日在家人陪伴下安詳離世，積閏享壽一百歲，他的遺體奉移香港殯儀館治喪。喪禮於4月27日（星期日）舉行，安排如下：

27日（設靈）：

下午1時半至晚上7時

28日（出殯）：

上午9時至11時團體公祭、

上午11時大殮

下午12時半辭靈

根據訃聞內的資料，李兆基的喪禮以佛教儀式進行，之後另擇吉日扶柩返回原籍順德大良安葬。李兆基育有三男二女，兒子李家傑和李家誠，三女兒則有李佩雯、李佩玲和李佩儀。眾所周知，李兆基兒孫滿堂，子女們開枝散葉，為他帶來了11位孫子女。在訃聞內，他有5男孫、2女孫，1外孫子、3外孫女，另外還有外曾孫子和外曾孫女，而且各孫子女的名字曝光。

李兆基的子女各自組織家庭，並為家族開枝散葉，他一早已兒孫滿堂，最為人熟知的是「九年抱七」，長子李家傑透過代母產下3胞胎，而次子李家誠與藝人徐子淇婚後，亦為「四叔」李兆基抱孫。李兆基擁有龐大的事業王國，注重親情的他，同時花很多時間在家庭，他不時都會跟孫仔孫女玩耍，早年還跟一班小朋友滑雪、打乒乓球等；另亦有文靜的時候，曾經跟孫仔女一起寫中文書法。同時，他已一早為孫子女成立教育基金，為下一代舖路，十分愛護體貼。