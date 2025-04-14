金像獎2025前哨戰│徐克與施南生獲頒終身成就獎 促進香港電影發展，靚聲姜小亮、韓冬青夫妻檔榮獲專業精神獎

「第四十三屆香港電影金像獎」最崇高榮譽的「終身成就獎」及「專業精神獎」，今年的得獎者分別是傳奇導演徐克、知名電影製作人施南生以及資深配音演員姜小亮和韓冬青伉儷，表彰他們多年來為香港電影界作出卓越貢獻，其努力和成就激勵同行電影工作者。

獲得「終身成就獎」的導演徐克和電影製作人施南生，獲香港電影金像奬協會主席爾冬陞，代表董事局向二人、姜小亮及韓冬青道賀。爾主席讚揚徐克在電影創作上努力不懈追求卓越勇於突破，創造了無數經典作品；施南生以其國際視野及出色的市場推廣能力，多年來不遺餘力將港產片推廣至國際影壇。

徐克被封為傳奇導演，1979年首次執導的作品《蝶變》已突顯其非凡的創作才能，而且能夠在四十多年的導演生涯中，一直保持旺盛的創作力。他不僅執導了多部經典電影，更於1984年與施南生共同創立「電影工作室」，監製了多部成功的作品，最為膾炙人口的有1986年監製吳宇森執導的《英雄本色》，創造了男性浪漫黑幫片潮流。

除此之外，1987年監製程小東導演的古裝片《倩女幽魂》，是結合玄幻鬥法與幽怨淒美的人鬼戀故事；1992年監製由程小東執導、改編自金庸名著的《笑傲江湖II東方不敗》，帶起新一波武俠片風潮。

徐克敢於創新，包括技術上的突破，1983年他執導的《新蜀山劍俠》引入荷里活特技師，首次以西方特技手法拍攝中國傳統武俠小說中的御劍飛行、群仙飛遁等奪目壯觀場面。這部影片拍攝技術的重大突破，為後來的《倩女幽魂》系列奠定了基礎。1997年徐克監製的《小倩》是香港首部2D與3D結合的動畫電影、2001年執導的《蜀山傳》是一次電腦生成影像與想像性畫面的極致結合、2011年的《龍門飛甲》則是立體電影的重要嘗試。香港電影得以在拍攝技術、視覺效果上不斷創新與突破，徐克實有開創先河和領導同業之貢獻。

另一位「終身成就獎」得獎者施南生，是香港舉足輕重的電影製作人，八十年代香港新浪潮電影興起，她的名字便跟徐克、許鞍華、譚家明等著名導演並駕齊驅。1981年施南生出任新藝城行政總監，與當時新藝城三位主腦麥嘉、石天和黃百鳴及陸續加盟的徐克、曾志偉和泰迪羅賓組成「七人小組」，她以組內唯一女性的身份提出女性角度見解，更在當中扮演關鍵的平衡角色。由於她識英文及法文，助她把香港電影推廣至海外，是電影界較早期前往海外影展取經的關鍵人物。

在「專業精神獎」方面，得獎者為資深配音演員姜小亮和韓冬青伉儷， 爾冬陞褒揚二人數十年來專注投入港產片的國語配音工作，讓世界各地華人透過他們精彩的配音演繹觀賞港產電影佳作。

姜小亮於1982年加入邵氏國語配音組，韓冬青則於1986年入行，數十年來夫唱婦隨為逾千部香港電影配音，他們曾為《阿郎的故事》（1989）、《倚天屠龍記之魔教教主》（1993）、《家有囍事》（1992）等無數經典電影的主要角色配音，至今仍擔任配音指導，參與《年少日記》（2023）和《破‧地獄》（2024）等新作的後期配音工作。

姜小亮與韓冬青現實生活中是夫妻，日常的默契與深厚的感情，有助他們配音聲演銀幕上情侶角色時更真摯甜蜜，如《警察故事III超級警察》（1992）中的成龍和張曼玉、《新精武門1991》（1991）中的周星馳和張敏等，二人的聲音讓不少觀眾留下深刻記憶。一套電影的成功，果然要靠不少人努力的成果。