麥浚龍《風林火山》下月揭神秘面紗，入圍第78屆康城影展 銅鑼灣核心內圍大爆炸15秒片段曝光

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credit：IG@sons.of.the.neon.night

由麥浚龍（ Juno）執導、梁家輝、劉青雲、金城武、古天樂等人主演的電影《風林火山》，由2017年開拍，翌年完成，經過數年的後期製作，之前一直有傳今年會上映，早於3月的《香港國際影視展》（FILMART），曾放映了15分鐘的影片。電影即將在下月面世，並入圍成下月舉行的第78屆康城影展主競賽單元的電影，入選午夜放映單元，成為今屆唯一上榜華語片。雖然香港未有公布上映日期，但麥浚龍日前在社交平台發放了15秒的片段，揭開神秘的面紗。

耗資四億的《風林火山》，由開拍至今，一直保持神秘感，直至今年才開始有聲音傳出，指它將會於今年內上映。3月的《香港國際影視展》（FILMART），曾放映了15分鐘的影片。之後有電影為名的Facebook專頁公開，而且連日來都有新帖文。

暫時，仍未有公布香港上映日期，《風林火山》將會先在海外曝光、在第78屆康城影展出現，電影入圍康城影展「午夜展映單元」，成為今屆影展唯一入選華語電影。日前麥浚龍公開了電影片段，銅鑼灣爆破場面首度公開。片段內，首先見到銅鑼灣已變成一片雪地，主角金城武、古天樂、劉青雲、梁家輝等人出現，最後一個高空鏡頭，俯瞰銅鑼灣地區發生大爆炸。麥浚龍寫道，「趁著這個晚上，送一個前奏十五秒。 」

故事講述富商在一宗爆炸事件中喪命，引發毒販跟執法人員的鬥力，然而有富商繼承人在幕後製造混亂，要打造一個「沒有毒品的世界」。據知，這套電影製作費原本1.5億，後來超支至4億，所以大眾也期待，這套電影的魔力。