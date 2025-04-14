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14/04/2025

中年好聲音 3│「大魔頭」黃博再創佳績，99分三度榮膺MVP，林子祥欣賞邀約合唱表演

#中年好聲音3 #影視娛樂 #周國豐 #古淖文 #香港歌手 #廣東歌 #黃博 #林子祥 #占士丁丁 #TVB
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Text: wong lin lin rachel

　　無線歌唱比賽節目《中年好聲音 3》已播出至接近決賽，昨晚（13 日）的「林子祥金曲之夜」，參賽者黃博發揮超水準，以 Blues Rock 風獻唱《這一個夜》，奪得99 分近乎完美的天花板分數，並獲林子祥（阿Lam）選為當晚的 MVP，這已是她第三次獲得加許。而她參賽以來，被視為今屆「女大魔王」。參賽前任傳媒一職的她，向來缺乏自信，現在比賽愈來愈有信心，被睇好今屆獲冠。

 

 

　　昨晚一集節目，以「林子祥金曲之夜」為主題，12位參賽者揀選前輩林子祥的經典名曲出賽，得分最高的10位選手順利晉級，最後羅逸軒和劉曉昆得最低分被淘汰出局。

 

 

　　自《中年好聲音3》播出開始，黃博愈戰愈勇，已經第三次獲得MVP，更被評審之一周國豐，形容為「大魔頭」，可見她的威力。這一集她以Blues Rock風格唱出《這一個夜》，獲得客席評審林子祥的高度讚賞，他於黃博演出後說：「下次我唱呢隻歌，我要搵你同我唱，你啲喉嚨聲要借嚟畀我哋用吓。」

 

 

　　另一評審張佳添讚黃博表現：「You got the blues in your blood！今日咁多人唱阿 Lam 嘅歌，黃博係第一個我可以用呢四個字形容：『人歌合一』，滿分！」五位評審中，四位給 20 分滿分，只有周國豐給 19 分，自認時常反高潮的他點評：「我唯一扣咗好少好少分，呢首其實係傾向比較 sad 嘅歌。」過去《中年好聲音2》冠軍古淖文參賽時同樣曾經勇奪99分，黃博接師兄棒有如此佳績。

 

　　而這一晚比賽，另一個耀眼的歌手，是本身不懂廣東話、來自英國的參賽者占士丁丁（Dan James），他獻唱《真的漢子》，獲得全晚第二高分，95分成績，更得到全場支持。他獻唱歌曲時，更加插 beat box 技能之餘，還自設英文 rapping 環節，成功揮低多位參賽者。

 

 

　　林子祥十分喜歡占士丁丁的演出，舉拇指讚好，並以英文點評：「我喜歡你的風格，你唱歌的力度恰到好處，很好。」另一評審海兒，坦言廣東話是世上最難的語言：「咁快嘅歌詞，都背得咁熟，仲要唱到自己 style，喺個台度做咁多嘢畀觀眾睇，真係 truly amazing！」

 

 

　　有人歡喜有人愁，這次12 強晉身10強的賽事，評審們決定淘汰獻唱《敢愛敢做》獲 80 分的羅逸軒和《分分鐘需要你》，以及獲 83 分的劉曉昆，二人都要離開 《中年好聲音 3》舞台。

 

 

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