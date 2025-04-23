  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
影視娛樂
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

23/04/2025

娛樂圈孝順仔女：麥迪文供母親讀博士，朴寶劍為還父債破產，黎姿助車禍弟接手美容生意

#孝順仔女 #黎姿 #Matt Damon #還債 #養家 #George Clooney #影視娛樂 #藝人 #朴寶劍 #麥迪文 #佐治古尼
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　娛樂圈藝人工作繁多，但很多藝人忙極也會花盡心思令家人開心。在歐美、亞洲地區，甚至香港都有出名的孝順仔女藝人，如男星麥迪文（Matt Damon）最細心，初入行的時候，曾經供母親讀書考博士學位；韓國男藝人朴寶劍和香港女藝人黎姿，都肩負養家重責。

 

　　54歲麥迪文已為人父，育有四位千金，拍戲多年估計身家有逾十億港元。初出道時肩負照顧家庭的責任。他曾經透露加入荷里活後，第一份收入來自拍攝《Rising Sun》，當時酬勞約有20萬港元，他把大部分酬勞花在家人身上，除了買車送給弟弟外，他還供母親讀大學考博士學位。

 

 

　　麥迪文的好友佐治古尼（George Clooney）同樣也是「有心人」，他曾經跟好友及其家人同住，他後來打工獲得首份收入，花錢買了一個電視遙控器送給好友的同住祖母，原因是佐治古尼不忍心朋友的祖母每次睇電視轉台，也要花氣力起身，於是細心的他買了這份禮物孝敬長輩。

 

 

　　韓國男藝人朴寶劍在韓劇《苦中柑來遇見你》，成為家中的經濟支柱，養家和保護妻女。現實生活中，朴寶劍膊頭也是負起重擔，據韓國傳媒透露，當年15歲的他毫不知情下成為父親借貸的保證人，父親生意失敗，朴寶劍努力膁錢，可惜能力有限，債務累積約500萬港元，在無力償還下，朴寶劍惟有申請破產。

 

 

　　從此朴寶劍養成節儉的習慣，愛吃的他從來不會浪費食物，去食店吃飯後，餘下的食物他都會一一打包離開。連餐廳的婆婆侍應都感驚訝，一個賺錢這麼多的藝人，也如此慳儉。

 

 

　　香港藝人都有不少是出名愛惜家人，黎姿便是其中一個，她為了家人多年來不辭勞苦工作，黎姿15歲便加入娛樂圈半工讀，背負養家重擔，一家人居住在徙置屋邨，生活環境惡劣。她為了改善家人的生活，拼命工作拍戲拍劇。她的努力沒白費，成為無綫當家花旦，可惜在事業高峰之時，弟弟黎嬰不幸遇上車禍，她為了讓弟弟圓夢，放棄自己的事業退出娛樂圈，專心打理黎嬰的美容生意，更將其生意上市。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多影視娛樂文章

你可能感興趣

#孝順仔女 #黎姿 #Matt Damon #還債 #養家 #George Clooney #影視娛樂 #藝人 #朴寶劍 #麥迪文 #佐治古尼
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰逼入窮巷，特朗普即將發爛渣？

23/04/2025 16:43

關稅戰

從教宗之死到失落的聖城

23/04/2025 13:13

大國博弈

美元在哭泣

22/04/2025 12:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk