Star Wars《星球大戰》周年慶典宣布開拍《Star Wars: Starfighter》，Ryan Gosling確認參演2027上映

電影《星球大戰》自播映至今，吸納了無數的粉絲，多年來的受歡迎程度有增無減。國際性《星球大戰》盛事Star Wars Celebration，上周五至周日連續三天，在日本千葉幕張展覽場舉行。於慶典閉幕當日，大會更公布震撼消息，下一屆適逢是《星戰》首部電影上映 50 周年，Star Wars Celebration將於美國洛杉磯舉行，而且全球《星戰》迷亦可以一同慶祝，除了會有新戲上映之外，更可在Disney+重溫多套《星戰》經典作品，萬眾期待。

在活動上，還公布了Ryan Gosling 加入團隊拍攝最新電影《Star Wars：Starfighter》，他亦有現身現場跟觀眾見面。這套電影設定於主系列電影第 9 集《Star Wars：The Rise of Skywalker》事件發生 5 年後的故事，並非主系列電影續集，預計將會在今年秋季開拍。

於Star Wars Celebration 第一日公布了，即將會有兩套電影排期上映：

1.《Star Wars：Starfighter 》 2027 年 5 月 28 日上映

主演：《特技狂人》、《Barbie 芭比》賴恩高斯寧 Ryan Gosling

導演：《死侍與狼人》桑里維 Shawn Levy

2.《曼達洛人與古古》（The Mandalorian and Grogu） 2026 年 5 月 22 日上映（美國上映日期）

主演：《帝國驕雄II》、《神奇4俠：英雄第一步》貝哲羅柏斯卡 Pedro Pascal、《異形》系列薛歌妮韋花 Sigourney Weaver

導演：《鐵甲奇俠》莊法來奧 Jon Favreau

與此同時，在三日的展覽活動上，亦公布了不同節目，將會在Disney+獨家上線，包括：

1.《阿蘇嘉》（Ahsoka）第一季（上線中） ，第二季即將開拍

主演：《催眠潛凶》羅莎里奧多遜 Rosario Dawson 、《星球大戰：黑帝君臨》凱頓基斯登遜 Hayden Christensen

監製：莊法來奧 Jon Favreau 、戴夫費羅尼 Dave Filoni

2.《安多》（Andor）第二季 4 月 23 日（星期三） 上線

主演：狄亞哥盧納 Diego Luna、安卓亞霍娜 Adria Arjona、Genevieve O’Reilly、Kyle Soller、Denise Gough 及 Alan Tudyk

監製：Tony Gilroy

3.《阿蘇嘉》（Ahsoka）（第一季）上線中，第二季即將開拍

主演：《催眠潛凶》羅莎里奧多遜 Rosario Dawson 、《星球大戰：黑帝君臨》凱頓基斯登遜 Hayden Christensen

監製：莊法來奧 Jon Favreau 、戴夫費羅尼 Dave Filoni

4. 紀錄節目《光影與魔法》（Light & Magic）第二季現正Disney+獨家上線

導演： Joe Johnston

監製：白賴仁基沙 Brian Grazer、朗侯活 Ron Howard、Kathleen Kennedy 等

5. 動畫劇集《Star Wars：Tales of the Underworld》 2025 年 5 月 4 日 Disney + 上線

導演：戴夫費羅尼 Dave Filoni

6. 動畫劇集《LEGO Star Wars：Rebuild Galaxy – Pieces of the Past》2025 年 9 月 19 日 Disney+ 上線

7.《星球大戰：幻境》第三季 2025 年 10 月 29 上線

導演：Jacob Ayers、神山健治（Kenji Kamiyama）、垪和等（Hitoshi Haga）、山本淳一（Junichi Yamamoto）、 水野貴信（Takanobu Mizuno）、橘正紀（Masaki Tachibana）、小林浩康 (Hiroyasu Kobayashi)、大塚雅彦（Masahiko Otsuk）、塩谷直義（Naoyoshi Shiotani）

監製：戴夫費羅尼

8. 動畫劇集《星球大戰：絕地學徒大冒險》（Star Wars：Young Jedi Adventures）第三季 2025 年尾上線

9. 動畫劇集《Star Wars：Maul - Shadow Lord》 2026 年 Disney + 上線

10.《Star Wars：Visions Presents - The Ninth Jedi》 2026 年 Disney+ 上線

導演：神山健治

監製：戴夫費羅尼