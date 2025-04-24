金像獎前哨戰│「撿骨師」秦沛鬥城寨話事人古天樂，爭奪「最佳男配角」 李琳琳演同性戀首次入圍「最佳女配」

第43屆香港電影金像獎頒獎典禮，將於本周日4月27日舉行，今年競逐「最佳男配角」及「最佳女配角」的演員，可謂「三代同堂」，老、中、青三代演員分別有入圍，各位的演技也有個人特色，當中李琳琳從演數十年以來，第一個電影提名獎項，大家都關注她能否第一次提名就得獎。

本屆候選「最佳男、女配角」的10位演員來自6齣電影，其中《破‧地獄》獲得最多提名，片中4位演員朱栢康、秦沛、梁雍婷及韋羅莎均獲入圍。而《九龍城寨之圍城》的古天樂及伍允龍亦雙雙獲得提名，其餘4位候選人為《虎毒不》的盧鎮業、《我談的那場戀愛》的鄧麗欣、《爸爸》的谷祖琳及《從今以後》的李琳琳。

本屆5位「最佳男配角」候選人當中，秦沛資歷最深，他曾在第6屆及第13屆中，兩度榮膺香港電影金像獎「最佳男配角」，今次在《破‧地獄》中，飾演長生店合伙人兼「撿骨師」，憑其中兩幕戲令觀眾留下深刻印象：他以嚴謹專業態度為先人執骨，以及在老友過世後特意遠道回港吊唁、在靈前唏噓嘆息。

朱栢康是《破‧地獄》另一位「最佳男配角」候選人，他扮演一位資質平庸、沒有主見的兒子，因少時讀書不成，順理成章承繼父親衣缽成為喃嘸師傅。朱栢康呼聲甚高，於3月初在「2024年度香港電影導演會年度大獎」獲選為「最佳男配角」，並在去年年底舉行的「第61屆亞太影展」及「第18屆亞洲電影大獎」中，入圍同一獎項。

「金像影帝」古天樂過去曾兩度入圍「最佳男配角」，今次在《九龍城寨之圍城》中飾演城寨話事人，是一位有情有義、武功高強的黑道傳奇人物。儘管已罹患肺癌，仍不惜與仇敵展開激烈對抗，拼死捍衛故友之子及保衛城寨人的安全。雖然戲中的演出不少於另一演員林峯，古天樂卻刻意推舉戲中的林峯角逐「最佳男主角」，可謂用心良苦，讓後輩有機會成為影帝。

首度提名的伍允龍在《九龍城寨之圍城》中的黑幫反派角色造型突出，加上角色性格狂妄囂張，叫觀眾留下深刻印象。戲中刀槍不入的功力，對付仇家時心狠手辣，使他可大顯功夫身手。伍允龍直言以武打演員及動作指導出身的他，未曾想過個人首項金像獎提名是來自演技獎項，實在是個驚喜。

最後，盧鎮業在《虎毒不》中，飾演新手爸爸，角色有著大男人心態，認為「男主外」賺錢養家理所當然，故將育兒責任全歸於妻子。他自然及生活化的演技，讓他躋身「最佳男配角」5強，而他已經不是第一次與角逐金像獎獎項，之前已憑《年少日記》被提名「最佳男主角」。

在5位「最佳女配角」候選人中，李琳琳最具演藝經驗，久休復出在《從今以後》中飾演一位年長的女同性戀者，與伴侶區嘉雯共譜戀曲。她的演技自然真摯，為她帶來從影50多年首次在「第18屆亞洲電影大獎」及「香港電影金像獎」中獲提名「最佳女配角」。

在《破‧地獄》中，兩位女配角梁雍婷和韋羅莎也是新一代被譽為演技好的女演員，二人雙雙入圍此獎項，上屆「最佳女配角」得主梁雍婷這次飾演一名同性戀者，當她的密友過世後，為了送別至愛，千方百計避開密友的丈夫，只求入靈寢室見最後一面，這幕戲憑她的演技變得更催淚。

韋羅莎則在《破‧地獄》中扮演一位愛子深切的母親，她希望將兒子遺體以真空方式保存，期待未來科技發達時能讓兒子有機會復活。她在目睹殯儀師和喃嘸師傅為兒子的屍體進行防腐時淚如泉湧，充份表達對兒子的思念與不捨，拍攝這幕時更數秒內入戲，演技驚人。

谷祖琳在《爸爸》中，同樣飾演一位媽媽，角色的背景是從年輕時與男主角拍拖到結婚生子，最終卻被患有精神分裂的兒子殺害。戲中她帶丈夫回鄉見家長，本身她不諳客家話，只花了短短數天學會說這語言，展現出她的天份，她已憑這個角色在3月初的「2024年度香港電影導演會年度大獎」中獲選為「最佳女配角」。

最後一位入圍競逐「最佳女配角」的鄧麗欣，在《我談的那場戀愛》飾演情騙高手。身為情騙集團的「編劇」，專為旗下的騙子度身設計身份和形象，卻對愛情充滿幻想，經常以性感形象示人。鄧麗欣多年來演出愛情電影，今次以突破搶眼的演出展現她的演技實力。

第43屆香港電影金像獎頒發19項大獎入圍名單：





1.最佳電影



《九龍城寨之圍城》



《破‧地獄》



《爸爸》



《從今以後》



《看我今天怎麼說》







2.最佳編劇



《我談的那場戀愛》何妙祺、陳慶嘉



《爸爸》翁子光



《破‧地獄》陳茂賢、鄭緯機



《從今以後》楊曜愷



《臨時劫案》 陳偉斌、麥啟光、萬芫澄







3.最佳導演



《破‧地獄》陳茂賢



《九龍城寨之圍城》鄭保瑞



《看我今天怎麼說》黃修平



《從今以後》 楊曜愷



《爸爸》翁子光、區焯文







4.最佳男主角



林峯《九龍城寨之圍城》



許冠文《破‧地獄》



游學修《看我今天怎麼說》



劉青雲《爸爸》



郭富城《臨時劫案》







5.最佳女主角



鍾雪瑩《看我今天怎麼說》



區嘉雯《從今以後》



談善言《虎毒不》



衛詩雅《破‧地獄》



許恩怡《久別重逢》







6.最佳男配角



古天樂《九龍城寨之圍城》



伍允龍《九龍城寨之圍城》



盧鎮業《虎毒不》



朱栢康《破‧地獄》



秦沛《破‧地獄》







7.最佳女配角



鄧麗欣《看我今天怎麼說》



谷祖琳《爸爸》



梁雍婷《破‧地獄》



韋羅莎《破‧地獄》



李琳琳《從今以後》







8.最佳新演員



劉偉明《九龍城寨之圍城》



陳卓賢《久別重逢》



蘇文濤《爸爸》



吳祉昊《看我今天怎麼說》



邱彦筒《寄了一整個春天》







9.最佳攝影



潘耀明《焚城》



秦鼎昌、梁祐暢《爸爸》



鄭兆強《九龍城寨之圍城》



劉君樂《久別重逢》



潘耀明《破‧地獄》







10.最佳剪接



張叔平、彭正熙《破‧地獄》



李嘉榮《誤判》



Robin Lee《香港四徑大步走》



石繕滎《爸爸》



張嘉輝《九龍城寨之圍城》







11.最佳美術指導



麥國強、周世鴻《九龍城寨之圍城》



鄧伊妮《久別重逢》



麥芷筠《爸爸》



姚漢文《破‧地獄》



李健威《焚城》







12.最佳服裝造型設計



余家安、葉嘉茵《九龍城寨之圍城》



吳里璐、羅佩莎《我談的那場戀愛》



吳里璐、陳家琪《爸爸》



利碧君《破‧地獄》



文念中、郭妍慧《臨時劫案》







13.最佳動作設計



谷垣健治《九龍城寨之圍城》



江道海、梁博恩《武替道》



黃偉亮《破‧地獄》



黃偉亮《焚城》



大內貴仁《誤判》







14.最佳原創電影音樂



川井憲次《九龍城寨之圍城》



陳光榮、陳永健《久別重逢》



戴偉《我談的那場戀愛》



丁可《爸爸》



朱芸編《破‧地獄》







15最佳原創電影歌曲



久別重逢《久別重逢》



作曲：陳光榮 填詞：Oscar 主唱：鄭伊健、陳卓賢



筆友《我談的那場戀愛》 作曲：戴偉 填詞：梁栢堅、何妙祺 主唱：張天賦



What if《看我今天怎麼說》 作曲：戴偉 填詞：鍾說 主唱：陳蕾



普渡眾生《破‧地獄》 作曲、填詞、主唱：林家謙



㪐㩿《寄了一整個春天》







16.最佳音響效果



姚俊軒、張文愷、杜本立《九龍城寨之圍城》



鄧學麟、關惠心《看我今天怎麼說》



姚俊軒《破‧地獄》



杜篤之、江宜真《焚城》



李耀強《誤判》







17.最佳視覺效果



林駿宇、馬肇富、林嘉樂、余國亮《九龍城寨之圍城》



黃心妍、林駿宇、何家全、余國亮《海關戰線》



陳迪凱《破‧地獄》



楊文傑、陳子弢、楊敏杰《焚城》



吳家龍、楊起超、張耀豪《盜月者》







18.最佳亞洲華語電影



《老狐狸》



《狗陣》



《鬼才之道》



《第二十條》



《熱辣滾燙 》







19.新晉導演



梁禮彦《久別重逢》



何妙祺《我談的那場戀愛》



梁冠堯、梁冠舜《武替道》



Robin Lee《香港四徑大步走》



李志偉、何英毅《得寵先生》