5月新戲速遞：《九龍城寨》慶祝一周年重映 古天樂新作《送院途中》與潘燦良、游學修拯救生命

踏入5月有勞動節和佛誕公眾假期，留港消費也有很多娛樂選擇，入戲院看電影是其中一個很好的假期節目。來到5月首個星期，已經有多套猛片上映，由古天樂、游學修和潘燦良飾演的救護員，一起拯救生命，但各自在現實生活上，面對各種困難，他們會如何應對？而《水餃皇后》雲集好戲之人，包括惠英紅、朱亞文、袁富華、江美儀、太保、張達等人演出，講述香港傳奇女子的奮鬥故事。還有《九龍城寨之圍城》播映一周年，載譽歸來，於香港戲院再度上映！

1.《九龍城寨之圍城》5月1日上映：

由古天樂、劉俊謙、林峯、胡子彤等人主演的《九龍城寨之圍城》，在今年的金像獎頒獎禮上揚威，共得到9個獎項，包括「最佳攝影」、「最佳剪接」、「最佳美術指導」、「最佳服裝造型設計」、「最佳動作設計」、「最佳音響效果」、「最佳視覺效果」、「最佳電影」和「最佳導演」獎項。電影公司老闆古天樂於台上發言，並不忘鼓勵後輩演員：「希望以後金像獎，唔係喺完結片尾時先見到新人個名，嚟緊就由新人帶領香港電影走出新一步，呢個係我最想講嘅！」

電影已經上映一周年，於慶功宴上，電影公司宣布好消息，《九龍城寨之圍城》特別慶祝載譽歸來，5月1日「城門再開」於香港戲院再度上映。雖然這套戲已可以於串流平台上觀看，但今次又有機會可以在大銀幕欣賞大製作，感覺始終較震撼。

2.《送院途中》5月1 日上映

由卓韻芝執導及編劇，古天樂、游學修、袁澧林及潘燦良等人主演的《送院途中》定檔5月1號正式上映。之前已推出了預告片，在片中除了連場救護場面，帶出不同事件，亦呈現出古天樂、潘燦良和游學修對救護員這份工作的熱愛和取捨，以及如何支配了自己一生。導演卓韻芝創作電影《送院途中》的理念，透過救護車釋出各種人生命題，三位主要演員，在救援過程中，展現人類面對生死如何抉擇。

故事講述古天樂飾演的馬志業（馬Sir），面對人生抉擇，他要放棄熱愛的救護工作，跟女兒移民加拿大生活？而即將退休的余濟龔（潘燦良 飾）心情複雜，跟新拍檔一起拯救生命；至於向來按本子辦事的王維（游學修飾演）重新思考如何面對工作，尋找初心。

3.《水餃皇后》5月1日上映：

由金像導演劉偉強監製及執導、馬麗領銜主演、聯同多位香港演員合力演出，根據真人真事改編的《水餃皇后》，將香港傳奇女士的奮鬥故事搬上大銀幕。故事講述70年代，青島姑娘臧健和（馬麗 飾）帶著兩個女兒，被迫流落他鄉，拼搏生活。為了撫養女兒，臧姑娘早上洗碗，晚上洗車，為了打破困境，她決定賣水餃謀生，從小販攤檔做起，期間得到很多人幫忙，而最後生意愈做愈大，生活質素得以改變。

這套電影卡士強勁，大部分演員演技出色，包括惠英紅、朱亞文、袁富華、王祖藍、江美儀、太保、張達明、林愷鈴、龔慈恩、王敏奕、谷德昭等等。

3.《乘著光的幻想》5月1日上映：

印度電影不時帶給香港觀眾驚喜，《乘著光的幻想》（All We Imagine as Light）擊敗對手《狗陣》、《破墓》、《敵》 及《九龍城寨之圍城》，奪得今年亞洲電影大獎「最佳電影」 。電影於2024年康城影展首映，並入圍主競賽單元，成為印度電影時隔30年再度角逐金棕櫚獎的作品，而Payal Kapadia 更以其首部劇情片一舉勇奪評審團大獎，成為首位贏得該項殊榮的印度女導演﹕

故事講述三位不同年紀的印度女性，在同一間醫院工作，各自被不同的原因打破日常。透過女性視角，展現了印度社會的多元面貌，印度女性的社會地位與婚姻習俗深受歷史、文化和宗教的影響，曾擁有高崇地位的女性，隨著父權社會勢力強大，女性漸變較低下階層的地位。時至現在，地位有所提升，但仍然受多方面的歧視和限制。Payal Kapadia 透過長鏡頭拍攝了數百人走動的場景，並透過近距離觀察主角的臉部表情來研究他們的悲傷和渴望。