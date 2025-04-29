米雪踏入70歲大曬泳裝：4大保養元素，做運動當投資的人生智慧

米雪即將踏入70歲，成為銀髮族的她，依然充滿活動，外表比以前更健美，近日分享遊新加坡時的照片，再度曬泳衣照。她擁有健康體態，而且身材勻稱。5年前，她的泳照更紅遍日本。作為凍齡美魔女，她有4招能夠保持最美好狀態，由內靚到外。

一直以來，堅持做好保養的米雪，日子有功，常被讚譽為美魔女，曾因此紅至日本，5年前一輯泳照，更被日本傳媒封為「港版宮崎美子」。宮崎美子是日本出名凍齡有術藝人，她曾在61歲時，影水著寫真月曆，米雪有這個美譽，笑言為港爭光。

近日，米雪在個人社交平台再度公開泳照，她的外表仍然沒有大變化，還寫道，「Keep on swimming ！別停，接著游！永不停歇！」一直以來追求保養得宜的她，除了想辦法令外表盡量保持年輕外，她主要是追求健康的身體。所以她強調要時常做運動，而她也是其中一位藝人經常與周潤發跑步。

除了跑步之外，米雪曾經分享自己的保養心得，當中有四大元素：健康、開心、財政穩定和朋友。熱愛做運動的她，近年堅持每日做運動，慢跑、跑步、行山等都會做，她把運動作為投資，覺得是人生最值得投資的事。

藝人最重視外表，米雪也一樣，她會保持飲用養顏湯水。隨著年紀漸長，皮膚開始會慢慢衰老，米雪會主力補充骨膠原，湯水是最主要吸收的方法，大量喝含礦物質和骨膠原的湯水，以修復皮膚屏障。同時，米雪也會多吃抗氧化食物，包括蕃茄、藍莓、菠菜等，有助抗衰老。最後，她會吃高蛋白質食物，不過吃得清淡，早餐多數吃蒸煮蕃薯、烚蛋、粟米等。

皮膚的護理，也是米雪十分著重的事情。由於經常做戶外運動，米雪十分注重防曬，防止紫外線加速皮膚老化。不用工作的時候，米雪會讓皮膚多休息，如果要外出大部分時候會素顏，或只是化淡妝，減少皮膚負擔。如此勤力，難怪米雪從外表看來比實際年紀更年輕。