百想藝術大賞2025｜《苦盡柑來遇見你》奪4獎，廉惠蘭獲女配角獎搞喊IU、朱智勛憑《重症外傷中心》摘視帝

韓國一年一度的百想藝術大賞日前已舉行，由朴寶劍與IU主演的話題人氣劇集《苦盡柑來遇見你》，獲得4個獎項成為大贏家。電視劇獎項方面，還有金泰璃二度封后，憑劇集《正年》奪得視后寶座；朱智勛憑《重症外傷中心》奪得視帝。電影方面，趙正錫憑《男航女機師》爆冷封影帝，全度妍5度入圍，今年終於憑《左輪殺姬》封影后。

《 第61屆百想藝術大賞》上，人氣劇集作品《苦盡柑來遇見你》，雖然朴寶劍和IU大熱倒灶，未能憑劇集封視帝視后，但此劇集得到8項提名，最後更獲得4個獎項，包括男、女配角、劇本和作品獎項。女配角得主是資深演員廉惠蘭，在劇中飾演IU的母親，在短暫的生命中不斷守護女兒。廉惠蘭於台上得獎時，感性跟台下的「女兒」們說：「剛好我的女兒愛純們也都在，愛純，媽媽得獎了！」飾演成人版愛純的IU，感動得落淚。男配角獎項由《苦盡柑來遇見你》中飾演富商、兼且是朴寶劍情敵的演員崔代勳，上台領獎時不失搞笑作風，角色「上身」講出金句「該死」，令現場嘉賓捧腹大笑。

朱智勛則憑《重症外傷中心》成功奪得視帝，至於男星邊佑錫和女星金惠允同樣失落了視帝視后，但《背著善宰跑》始終深受觀眾歡迎，二人一起奪得由粉絲票選的人氣獎。在電影方面，曹政奭在《變身機長》中有破格演出，成功打敗李炳憲、玄彬等人，爆冷獲得影帝寶座。全度妍憑《左輪殺姬》，第5次在百想中封影后。最後，由玄彬主演的《哈爾濱》則贏得最佳作品獎。

百想藝術大賞2025得獎名單：

大賞得主

電影：《哈爾濱》攝影／洪坰杓

電視劇：《黑白大廚：料理階級大戰》

觀眾票選人氣獎得主：

最佳男人氣獎：邊佑錫

最佳女人氣獎：金惠奫

（電視）

最佳男主角：

《外傷重症中心》朱智勛

最佳女主角：

《正年》金泰梨

最佳男配角：

《苦盡柑來遇見你》崔代勳

最佳女配角：

《苦盡柑來遇見你》廉惠蘭

最佳男新人：

《玉氏夫人傳》秋英宇

最佳女新人：

《如此親密的背叛者》蔡元彬

男子綜藝賞：

申東燁

女子綜藝賞 ：

李秀智

最佳劇集：

《苦盡柑來遇見你》

最佳綜藝節目：

《藉口GO》

最佳導演：

《如此親密的背叛者》宋妍華

最佳劇本：

《苦盡柑來遇見你》林恦賰

最佳藝術獎：

《正年》張領圭／音樂

（電影）

最佳男主角：

《變身機長》曹政奭

最佳女主角：

《左輪手槍》全道嬿

最佳男配角：

《幸福國度》劉宰明

最佳女配角：

《非普通家族》秀賢

最佳男新人：

《戰，亂》鄭星一

最佳女新人：

《聽說》盧允瑞

最佳作品：

《哈爾濱》

最佳劇本：

《戰，亂》朴贊郁、申哲

最佳導演：

《左輪手槍》吳勝旭

最佳新導演：

《長孫》吳正民

最佳藝術賞

《戰，亂》曹英玉／音樂