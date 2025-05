鄭裕玲專訪荷里活巨星湯告魯斯，成就解鎖！2023年開YouTube頻道愈來愈受歡迎

由荷里活巨星湯告魯斯(Tom Cruise)主演的動作電影《職業特工隊:最終清算》(Mission: Impossible – The Final Reckoning)上映,開始了全球宣傳,湯告魯斯分別到東京、首爾、康城等地方,近日則在倫敦宣傳。鄭裕玲(Do姐)早前神秘地透露去到當地進行秘密「Mission」,原來有機會訪問湯告魯斯,她更成功集郵。

近日,湯告魯斯(Tom Cruise)為電影《職業特工隊:最終清算》展開了全球宣傳,繼日本、韓國等地舉行活動後,近日在英國倫敦舉行大型活動。而香港的資深藝人鄭裕玲日前亦透露,自己身在倫敦,還為她主持的YouTube頻道《The Do Show》,做一個神秘的「Mission」。

當時已有網民猜測,鄭裕玲有機會訪問湯告魯斯。謎底解開,她在社交平台貼出二人合照,還寫道,「Your mission, should you choose to accept it! 《THE DO SHOW訪談・海外特別篇》超重量級嘉賓,巨星中嘅巨星Tom Cruise! 想知我哋傾咗啲乜?敬請期待!」

以往鄭裕玲在個人社交帳戶,追蹤的人數較少,只是追蹤了她喜歡的男藝人:姜濤、王嘉爾、任時元,自從跟湯告魯斯做訪問後,也立即追蹤對方,可見今次訪問,對這位國際巨星留下深刻印象。



近年,鄭裕玲離開無線後,主力在商台主持節目《口水多過浪花》之外,同時在2023年開設YouTube頻道《The Do Show》,訪問了不少具分量的藝人:周潤發、吳鎮宇、劉青雲、黃子華等,外地藝人則有李英愛、役所廣司、 中島美嘉、山下智久等,而且愈做愈成功,今次更訪問到國際巨星,可謂又一成就解鎖。