康城影展│羅拔迪尼路獲頒終身成就獎 曾點名提攜里安納度狄卡比奧 「7孩子之父」鼓勵子女鞭策自己找路向

美國影星羅拔迪尼路（Robert De Niro）日前在《第78屆康城電影節》 獲頒榮譽金棕櫚獎，華裔女友Tiffany Chen與女兒Helen陪伴出席。他和女友Tiffany Chen風騷拖手進場，年屆81歲的他，仍然成為活動上的焦點。

大會安排，曾經跟羅拔迪尼路合作的影星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio），擔任頒獎嘉賓頒發榮譽獎項，二人於台上見面，立即親熱擁抱，里安納度狄卡比奧感激前輩的提攜，更分享了一件往事，在1993年，里安納度狄卡比奧為《不如重新開始》（This Boy's Life）進行試鏡，當時羅拔迪尼路向工作人員大聲尖叫。里安納度狄卡比奧憶述事情：「聽講當晚羅拔迪尼路搭飛機時，監製Art Linson 問佢角色人選意見，佢回答試鏡時『倒數第2個男仔。』，幸運地嗰個男仔就係我。」他還表示羅拔迪尼路樂意教導新人，而且教演員如何面對鏡頭自言自語講對白。

羅拔迪尼路在致謝詞上，亦用嚴厲態度批評美國總統特朗普（Donald Trump），沒有支持當地藝術：「對藝術無知嘅美國總統委任自己做文化機構領導，佢刪減對藝術、人文同教育嘅資助同支援。而家又宣布美國以外製作電影加100%關稅，其實唔可以為創意定價，更加關稅。呢個唔止係美國嘅問題，係全球問題。」他希望業界人士都為此發聲，反對這件事。

語出驚人之外，羅拔迪尼路的私人生活同樣精彩，年紀不輕的他，仍然「有心有力」，在2023年自爆又再當爸爸，現時他有7名子女。育兒之道，他亦有個人心得，他會開放地讓子女獨立成長，亦不介意他們將來走自己當演員的路：「如果佢哋想做演員，只要佢哋喜歡。無論做乜嘢，只要佢哋開心就好，最重要唔好低估自己能力。」他強調做任何事也要有信心，還要加大力度推動自己：「對自己要有啲強迫，鞭策自己去追求真正想做嘅事情，就唔好害怕。」他希望子女們能夠清楚找到自己的路向，相信這種教育方法，讓小孩減少壓力。