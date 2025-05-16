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16/05/2025

5月中電影速遞│湯告魯斯《職業特工隊：最終清算》，1萬英尺高空搏鬥 梁朝偉《獵狐行動》封塵4年推出

#電影 #獵狐行動 #影視娛樂 #死神來了：血脈 #娛樂新聞 #梁朝偉 #湯告魯斯 #職業特工隊：最終清算 #段奕宏 #電影推介 #Mission Impossible
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Text: wong lin lin rachel

　　假期入戲院看電影，今個星期有梁朝偉主演的新戲《獵狐行動》，劇情跟金融投資有關，梁朝偉飾演潛逃海外的金融詐騙罪犯。同時也有湯告魯斯（Tom Cruise）主演的荷里活巨片《職業特工隊：最終清算》上映。不過，香港電影持續淡季，今個星期上映的本地作品欠奉。

 

1.《職業特工隊：最終清算》（The Final Reckoning）

 

《職業特工隊：最終清算》

 

　　《職業特工隊》自1996年上映，推出過一系列作品，每一集也有身兼監製及飾演伊頓亨特（Ethan Hunt）的湯告魯斯（Tom Cruise）親自上陣。在戲內他做出多個玩命動作，緊張刺激，吸引一班忠實粉絲支持。

 

 

　　來到第8集要「最終清算」，湯告魯斯仍然瞓身搏命做出不可能的任務。他挑戰在海拔1萬英尺高空，於雙翼機上拍攝追逐戰，還要挑戰零重力，在時速150-170英里的狂風中跟敵人搏鬥。為拍攝這幕戲事前當然做足準備功夫，甚至要考察真實現場環境作出分析，以免出錯，為了這場戲花了四個半月，確保安全和事前做足排練。

 

2.《獵孤行動》

 

　　由梁朝偉主演的內地犯罪電影《獵狐行動》，一再延期上映，電影公司曾安排這戲在2021播出，直至最近才正式於內地曝光。《獵狐行動》劇情改編自真實案件，梁朝偉飾演潛逃海外的金融詐騙罪犯戴逸宸，他在法國被中國偵緝警察葉鈞（段奕宏　飾），率領「獵狐小隊」追捕。這套電影兩大賣點，兩位男主角也是影帝級人馬，演技精湛。同時，斥資兩憶去到法國取景。 

 

 

3.《死神來了：血脈》（Final Destination Bloodlines）

 

　　另一套荷里活電影《死神來了：血脈》，由2000年推出以來，因為其意想不到的血腥死亡方法，而成為電影賣點，多年來推出過同系列作品，今次相隔14年後，推出第6集。元老級演員Tony Todd回歸演出，而這也是他的遺作，因他去年已離世，享年70歲。

 

 

　　這套電影講述一位大學生Stefanie，飽受同一個噩夢纏繞，她夢見了一場災難，事件釀成多人傷亡，經調查之下發現其實是一個預知夢。而她的祖母早亦有預知未來夢境的能力，Stefanie懷疑死神一直跟蹤自己和家人，為了自救決定與「死神決鬥」。

 

 

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