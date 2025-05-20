75歲薛家燕罕談姊弟戀：男友曾以「肝腸寸斷」箍煲，兒孫滿堂最牽掛戀情：我走咗佢點算？

薛家燕早年離婚，後來被揭發有新戀情，她曾經承認有男朋友，不過「真命天子」從未曝光，就此外間一直猜測她的戀情真偽。近日她接受陳志雲的訪問，罕談戀情並認定「隱形男友」的地位。二人愛得甜蜜。男友愛得癡纏，而且曾經向家燕姐求婚，但最後被拒絕。訪問期間，她面對鏡頭向比自己年紀細17年的男友示愛時，像變成少女般露出甜蜜笑容。

現年75歲的家燕姐，與石保慶1995年離婚，之後獨力養大三子女。在2018年被爆出有新戀情，當年被問到此事，她甜笑承認有位年紀細自己17年的男友Andy。雖然譜出姊弟戀12年，但家燕姐卻有憂心之處，怕年紀相差太遠，擔心拖累對方，故曾經提出分手。

在陳志雲的YouTube頻道節目《最緊要健康》訪問中，家燕姐表示現時兒孫滿堂甚感幸福，唯一最牽掛戀情、自己的男友，她被問到會否有為身後事打算？她欲言又止：「我諗嘅係戀情，最牽掛呢樣嘢，我走咗佢點算好？我哋年紀相差太遠。我要好健康，如果最後嗰幾年，我病咗，佢要照顧我會好難為佢。」

家燕姐男友是生意人，在內地做開餐廳飲食生意，二人在朋友聚會中認識，相隔兩地加上年齡差距，令她內心忐忑。她表示有時工作太忙，未必能時常回覆對方，男友便感失落，所以有次她跟男友說：「我話不如算啦，我真係好忙，不如你識第二個女仔。點知佢話咁令佢『肝腸寸斷』，當時聽到我好難過。」

家燕姐子女們，一早接受Andy，亦已融入家中，有時仔女們相約家庭旅行，也會預對方同行。二人愛得癡纏，家燕姐表示：「有時夜晚唔記得講Good night，see you in my dream，佢會覺得今日冇咗你嘅聲音。」言談間，家燕姐嘴角露笑意，被在旁的陳志雲取笑她表露了少女心。同時家燕姐自爆，男友Andy曾向家燕姐求婚，對方家人也很接受，但家燕姐拒絕：「我講我離過一次婚，好怕再結婚，佢屋企人唔使催，我又唔會再生仔女，以為生下一代先催，我都冇得生。」

在節目尾聲，家燕姐向Andy講愛的宣言：「我好多謝你一直愛錫我、體諒我、照顧我，我覺人生去到呢個年紀，有咁甜蜜時光好難得。你成日話我似細過你，我真係一個大細路，你比我成熟好多，好多時我有困難你幫我分憂。我人生呢段時間認識到你係我嘅福氣，希望我哋繼續甜甜蜜蜜。」她還認定對方，希望這份愛能永恒，會很珍惜在一起的寶貴日子。