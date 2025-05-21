張國強明年「奔七」寶刀未老，腰力強勁！跳廣場舞打側手翻無難度 年輕時甲組足球員效力愉園

張國強（KK）1976年入行，近年轉移北上發展，除了演藝事業，拍劇又拍電影外，他還有做帶貨。為了增加知名度，經常出招數在社交平台吸引人注意，近日學大媽跳「廣場舞」，明年便「奔七」邁向70歲的他，打側手翻還要作狀撻在地上，真的連老骨頭也拿來拼！不過他仍然靈活度很高，彈來彈去好體魄，腰力十足。

張國強近年北上發展，為了讓更多人認識，開設抖音平台，分享自己的日常，有時穿古裝唱廣東歌、有時又會展示演技做不同表情，甚受歡迎，其中以古裝造型唱《天龍八部》主題曲一條片，就有7.7萬人給「讚」。

近日，張國強更雄心滿滿，在公園拍片扮大媽跳「廣場舞」，甚至展示身手，打側手翻為搏觀眾一笑，他最後還要扮失手跌倒在地上。其實在TVB拍劇多年，已訓練出一身好武藝，就算沒有軟墊在地上，硬生生撻在地上也不會痛。

明年便70歲的張國強，只是比周潤發年輕一歲，他們同時擁有健康體魄，周潤發愛跑步，而張國強就愛踢足球，是明星足球隊一分子。入行前是一名足球員，十五歲成為愉園體育會青年軍，1975年更以香港足球代表隊隊員身分，到科威特參與亞洲足協U19青年錦標賽，之後更加入愉園預備組，其後再升上甲組。在足球生涯裡，他曾效力東方足球隊的後衛。