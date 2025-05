鍾嘉欣返港擔任林峯演唱會嘉賓，「常在心」感觸落淚 經典熒幕情侶17年後再合體

林峯一連七晚假紅館舉行《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》,連日來都邀請了圈中多位好友上台,擔任每晚的特別表演嘉賓。昨晚(26日)一場便勾起了大家不少集體回憶,鍾嘉欣(Linda)特別回港演出,令無綫劇集《溏心風暴》和《家好月園》的經典熒幕情侶再度合體,令全場氣氛高漲。

林峯跟鍾嘉欣分別在《溏心風暴》飾演「常在心」與「程亮」,以及在《家好月圓》的「于素秋」與「管家仔」,兩套劇角色均深入民心,成為經典的熒幕情侶,劇集後二人已經少有合體工作。今次林峯演唱會,特別邀請了老友鍾嘉欣回港擔任演唱會嘉賓。日前,鍾嘉欣率先在個人社交平台透露行蹤,搭飛機回港,當時已經有粉絲猜測她會於林峯演唱會現身演出。

鍾嘉欣為今次再度合作表示興奮:「好期待啊!我十幾年冇見阿峯喇!好似同一個同學去重聚。」久別重逢一刻來到,正式演出時,鍾嘉欣升上舞台見到林峯開心不已,兩人立即擁抱。

林峯和鍾嘉欣合唱《馴獸師之王》,台下觀眾尖叫聲四起,鍾嘉欣感動得落淚,林峯如劇中角色,為好拍檔抹眼淚。鍾嘉欣同時回憶也湧現,她感觸地叫林峯做「管家仔」,她說:「我哋十幾年冇見喇!多謝你,多謝你帶畀觀眾咁多美好回憶。」林峯亦被拍檔感動至眼濕濕。之後,兩人拖手合唱《溏心風暴》片尾曲《心領》,現場屏幕還播出他們當年的珍貴畫面,與現場觀眾一起集體回憶。